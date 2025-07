Test Tesla Cybertruck – elektrický pickup jako z budoucnosti

Tesla Cybertruck, zdroj: Dotekománie

Tesla Cybertruck. Hranatý elektrický pickup, který Tesla veřejnosti poprvé představila v listopadu 2019 a během jeho premiéry vzbudila rozruch nečekaným incidentem s „nerozbitným sklem“. I přesto však představení tehdy ještě konceptu vyvolalo velký zájem a původně kalifornská automobilka během prvních pár dnů získala okolo 200 tisíc předobjednávek (cena akcií Tesly další den stejně klesla o šest procent).

Vůz ale čekalo mnoho odkladů a první zákazníci se dočkali až na konci listopadu 2023. Většina objednávek byla zrušena. I tak se Cybertruck stal symbolem nekonvenčnosti a i když jich americké ulice brázdí desetitisíce, k nám se podařilo dovézt pouze pár kusů.

Měl jsem to štěstí jeden z nich pořádně otestovat, a to ve spolupráci se společností TESLADave. Jak velký vůbec tento pickup je, kolik kilometrů zvládne na jedno nabití, co mě překvapilo a jaké věci mně vadily, se dozvíte v testu.

Exteriér

Cybertruck svým vzhledem připomíná vzdálenou budoucnost. Samotný Musk se pro jeho design inspiroval například i sci-fi filmem Blade Runner. Zajímavostí však je, že nemalé části návrhářů Tesly se jeho vize nelíbila. Pár inženýrů dokonce tajně začalo pracovat na odlišném designu. Bez úspěchu přesvědčit Muska o svém názoru.

Design Cybertrucku absolutně uhýbá od jakýchkoli tradic. Exoskelet ze za studena válcované nerezové oceli (úplně stejnou ocel používá SpaceX pro Starship) dává elektrickému pickupu vzhled obrněného transportéru. Karoserie má být také neprůstřelná proti střelám ráže 9 mm, to jsem ale raději nezkoušel. Původně pak pro ni byly ve hře i materiály jako hliník či titan.

S rozměry 2413 x 5683 x 1790 mm a hmotností přes 3 tuny se tento kolos stává na našich silnicích obrem, i když ve Spojených státech patří spíše mezi menší pickupy. Ostré hrany a ploché panely dělají Cybertruck Muskovou futuristickou vizí. Přední světelná lišta a 20palcová kola s vysokým profilem působí masivně, stejně jako obří stěrač, jehož automatika však často stírá i bez deště, což je otravné.

Samotná korba Cybertrucku má délku 185 centimetrů a šířku 130 centimetrů. Její objem pak činí 1591 litrů a naložit na ni můžete dle automobilky až 594 kilogramů. Celkově dle oficiálních parametrů Cybertruck zvládne tažení až 4990 kilogramů. Korba dále disponuje vlastním elektricky poháněným krytem. Uvnitř ní se navíc nachází dvě 120V a jedna 240V zásuvka. Vpředu samozřejmě nechybí frunk o objemu 200 litrů. Vozidlo je také vybaveno „vehicle-to-grid systémem“ schopným dodávat až 11,5 kW do domácnosti.

Interiér

Na interiéru zkrátka není co řešit. Kalifornská automobilka u všech svých vozů sází na minimalistický přístup a jinak tomu není ani u Cybertrucku. Jedni ho milují a druzí kritizují, efektivita se mu ale nezapře. Dominantou celého interiéru elektrického pickupu je obří 18,5palcová dotyková obrazovka přímo uprostřed palubní desky.

Právě přes ni řidič ovládá drtivou většinu funkcí, o nichž si povíme v kapitole o infotainmentu. Kabina je sama o sobě velmi prostorná. Středová konzole nabízí dostatek místa a dokonce i držáky na pití dodržují hranatost celého vozu. Zpětné zrcátko sice slouží spíše na okrasu, nahrazeno je však neustálým pohledem zadní kamery zobrazeným na centrálním displeji.

Pro řidiče a spolujezdce nechybí ani prostor pro bezdrátové nabíjení mobilních telefonů a „tajná“ schránka, jež se otevírá skrze hlavní obrazovku. Nejvíce však zaujme volant tvaru yoke, který zde Tesla mohla použít díky technologii steer-by-wire. Právě přes něj jsou pak dostupná ta nejdůležitější ovládání, která potřebujete během jízdy, včetně směrovek, světel, stěračů nebo kamer.

Zadní řada sedadel nabízí více než dost místa a tři cestující zde pohodlně vydrží i delší cestu. Pro svoji zábavu mají k dispozici 9,4palcovou dotykovou obrazovku s ovládáním klimatizace, hudby a dalších zábavních aplikací. O perfektní zvuk po celém pickupu se stará celkem 15 reproduktorů, které v kombinaci s akustickými skly přinášejí zážitek téměř jako v kině.

Pasažéry na zadních sedadlech potěší i panoramatická střecha. S ohledem na bezpečnost posádky je ale důležité zmínit hlavně HEPA filtr, jímž je Cybertruck vybaven. Ten je schopen zachytit mikročástice o velikosti až 0,3 mikrometru s účinností 99,97 %. Mimo prach a pyl tak filtruje například i škodlivé částice z výfukových plynů.

Dojezd a spotřeba

Třítunové auto „na baterky“ může znít jako špatný nápad. Zvláště pak, když se v diskuzích začne mluvit o jeho dojezdu. Elektrický pickup od Tesly mě ale překvapil hned při prvních kilometrech. Oficiální údaje automobilky u Cybertrucku ve verzi AWD hovoří o dojezdu 523 kilometrů a spotřebě asi 22,5 kWh/100 kilometrů.

Od samotného začátku testu ale byla mnou zaznamenaná spotřeba ještě nižší. Chvílemi jsem dokonce jezdil s menší spotřebou, než když jsem testoval o více než tunu lehčí Model 3 Performance. Při klidném ježdění si tak troufám tvrdit, že Cybertruck nespotřebuje více než 21,5 kWh/100 kilometrů. V závěru testu a po několika zkouškách pořádného zrychlení se však spotřeba stejně zastavila na oficiálních číslech 22,5 kWh/100 km.

Díky obrovské baterii o kapacitě 123 kWh je tak dojezd okolo 500 kilometrů velmi reálný. Když však dojde na nabíjení, začínají problémy. Potřeba je samozřejmě redukce, jelikož je Cybertruck vybaven Severoamerickým standardem nabíjení (NACS) a evropské nabíjecí stanice a elektromobily mají nejčastěji klasický CCS port.

Jako neznalý jsem se vydal nabíjet na nejnovější Supercharger V4 v Jamném (max. teoretická rychlost nabíjení 350 kW) s očekáváním, že se zde Cybertruck dokáže nabíjet těsně pod svým maximem 325 kW. Po připojení redukce a následně kabelu Superchargeru se však vůz nabíjet nezačal. Po několika dalších pokusech a přejíždění na jiné stojany jsem musel zavolat majiteli vozu.

Milá zpráva mě ale nečekala. Dovezené Cybertrucky u nás zkrátka nezvládají komunikaci s nabíjecími stojany Supercharger kromě starších stojanů V2. Domů jsem tedy jel s prázdnou. Nabíjení na veřejných stanicích typu ČEZ, E.ON apod. naštěstí funguje bez problému.

Vyzkoušel jsem tedy stanici ČEZ s rychlostí 50 kW. Nabíjení bylo pohodlné a vše fungovalo. Cena 13 Kč/kWh na „pomalém“ nabíjení oproti násobně rychlejšímu Superchargeru v Jamném (9,2 Kč/kwh) však zabolí.

Cybertruck pak samozřejmě dokážete nabít třeba i doma z klasické 230V zásuvky, která nabíjí baterii rychlostí 3 kW. Touto cestou by to ale zabralo 41 hodin.

Jízdní vlastnosti

Cybertruck je dosud nejmodernějším vozem Tesly, co se týče použitých technologií. Pickup řidiči přináší pěkný jízdní zážitek, není to však bez kompromisů. Hlavní novinkou je systém steer-by-wire, který nahrazuje klasické mechanické spojení volantu s koly, a to řízením elektronickým. Vůz je díky tomu opravdu přesný. Volant tvaru yoke pak nelze otočit ani o celých 180 stupňů. Zvyknul jsem si ale překvapivě brzy. Po usednutí zpět do auta s „klasickým“ volantem chci zpět řízení ze Cybertrucku.

Cybertruck je na evropské poměry mohutné auto a s délkou téměř 5,7 metrů může občas na parkovištích působit až komicky. Díky řízení zadní nápravy je však vůz nečekaně obratný. I přesto bych se ale parkovacím domům či podzemním garážím raději vyhnul obloukem.

Výkon 600 koní a zrychlení z nuly na sto za 4,3 sekundy jsou velmi působivé parametry tohoto elektrického pickupu. O pohodlnost ale také i offroadovou praktičnost vozu se stará nastavitelný vzduchový podvozek s rozsahem pohybu 30 centimetrů. Maximální světlá výška činí 40 centimetrů. V režimu „Wade Mode“ pickup dokonce zvládne brodit vodou o hladině až 81,5 centimetrů.

Hned po prvním usednutí do vozu je ale patrná hlučnost elektromotorů. Nejedná se o žádný velký problém. Po přechodu z jiné Tesly to však rozhodně poznáte. Zejména mě však zklamal výhled z vozu, který opravdu komplikuje obří A-sloupek. Svoji funkci pak kvůli korbě či jejímu krytu ztrácí zpětné zrcátko. To je však šikovně nahrazeno pohledem ze zadní kamery na displeji.

Infotainment a aplikace

Infotainment Cybertrucku je velmi podobný tomu, co známe z ostatních elektromobilů Tesly. Rozhraní vychází z klasického systému, ale je vyladěné do hranatého stylu, který sedí k ostrému designu pickupu. Vše řídí 18,5palcový displej s rychlou odezvou a ostrým obrazem. Za jízdy se na něj nepřetržitě promítá obraz ze zadní kamery, který nahrazuje zpětné zrcátko.

V tom totiž se zataženým krytem korby není vidět nic. Kamera však tento problém řeší na jedničku. Infotainment jinak nabízí typické funkce Tesly od streamování (Netflix, Spotify, apod.) a her až po třeba navigaci. Teda…. V Evropě bohužel navigace z nějakého důvodu nefunguje. Místo, kam chce dojet si sice vyhledáte, na tlačítko navigovat už ale prostě kliknout nelze.

Aplikace však Tesle trochu spravuje reputaci. Stejně jako u jiných modelů umožňuje odemykání, předehřívání kabiny nebo třeba kontrolu nabíjení. Po přidání vozu Cybertruck ale máte o pár možností v aplikaci více. Je jimi například ovládání krytu korby nebo specifická nastavení pro jízdu v offroadu.

Specifikace Tesla Cybertruck AWD

pohon: pohon všech kol

pohon všech kol dojezd: 523 km (WLTP)

523 km (WLTP) baterie: 123 kWh

123 kWh spotřeba: 22,5 kWh/100 km

22,5 kWh/100 km nabíjení: max. 325 kW (až 220 km přidaných za 15 minut)

max. 325 kW (až 220 km přidaných za 15 minut) výkon, z rychlení z 0 na 100 km/h: 600 koní, 4,3 s

600 koní, 4,3 s hmotnost: 3009 kg

3009 kg rozměry: 2413 x 5683 x 1790 mm

2413 x 5683 x 1790 mm tažení: 4990 kg

4990 kg nákladový prostor: 3423,5 l

3423,5 l cena testovaného modelu (v USA): 79 990 dolarů (zhruba 1 699 000 korun českých)

Závěrečné hodnocení

Tesla Cybertruck je opravdu fascinujícím vozem. Design tohoto elektrického pickupu je naprosto oproštěn od konvenčních vozů, což z něj dělá magnet na pohledy, který přitahuje pozornost všude, kam s ním přijedete.

Interiér je jako vždy v podání Tesly minimalistický. Nic mu ale nechybí a zdůraznit musím zejména jeho celkovou prostornost. Exteriér je kapitolou samou o sobě a názor na něj si pak také musí udělat každý sám. Dojezd je na elektroauto v této hmotnostní kategorii famózní. Se spotřebou kolem 22 kWh/100 kilometrů vždy dosáhnete reálného dojezdu blížícímu se 500 kilometrům. Nabíjení na stanicích Supercharger je však na našem kontinentu možné pouze na starších stojanech V2.

Infotainment se mimo svůj ostřejší vzhled inspirovanými samotným tvarem vozu nějak neliší od ostatních vozů Tesly. Funkcionalita je stejná a většina věcí zkrátka funguje na jedničku. S provozem v Evropě však odpadá například možnost využít navigaci.

Jízdní vlastnosti jsou parádní. Řízení steer-by-wire nemá chybu a na volant ve tvaru yoke jsem si zvyknul během pár minut. Velkým bonusem je i řízení zadní nápravy, které pomáhá zvládat délku pickupu třeba v městském provozu. I tak je ale Cybertruck kvůli své velikosti pro evropské silnice nepraktický.

Cybertruck u nás příliš smysl nedává. Úzké silnice, omezené nabíjení, navigace i servis mu na preferencích rozhodně nepřidají. Jeho dovoz navíc také není zadarmo. Ve Spojených státech, kde jsou pickupy populární, silnice širší a Cybertruck je zde oficiálním produktem, může být situace jiná. Pro Českou republiku je však výstřední volbou vhodnou k použití jako například reklamní kousek.

Za půjčení vozu děkuji společnosti TESLADave, která se zabývá servisem, dovozem a prodejem elektromobilů.

