Meta zavádí účty pro mladistvé na Facebooku a Messengeru globálně

Zdroj: petapixel (se souhlasem)
Společnost Meta rozšiřuje své bezpečnostní opatření pro mladistvé uživatele – takzvané Teen účty – i mimo anglicky mluvící země. Po úspěšném testování v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii nyní zavádí tyto funkce globálně na Facebooku a Messengeru. Cílem je zvýšit ochranu dospívajících před nevhodným obsahem a nechtěnými kontakty.
Co jsou účty pro mladistvé na Facebooku a proč vznikly?
Účty pro mladistvé představují nový typ uživatelského profilu, navržený speciálně pro teenagery. Obsahují vestavěné bezpečnostní funkce, omezení kontaktů a možnost rodičovského dohledu. Společnost Meta je poprvé představila na Instagramu na podzim loňského roku, krátce poté, co čelila ostré kritice ze strany amerických zákonodárců za nedostatečnou ochranu dětí na sociálních sítích.
Nově zavedená opatření zahrnují:
- Automatické filtrování nevhodného obsahu a omezení kontaktů s cizími lidmi.
- Zprávy pouze od známých kontaktů – mladiství uživatelé mohou přijímat zprávy pouze od těch, které sami sledují nebo se kterými si již psali.
- Omezené interakce – příběhy mohou komentovat jen přátelé, tagování a zmiňování je omezeno.
- Denní připomenutí po jedné hodině používání sítě a automatické zapnutí „tichého režimu“ během noci.
- Rodičovský souhlas – mladiství pod 16 let potřebují svolení rodičů ke změně výchozích nastavení.
Meta reaguje na výtky ohledně bezpečnosti
Rozšíření Teen účtů přichází v době, kdy se společnost Meta brání kritice založené na výzkumu bývalého zaměstnance. Studie ukázala, že i přes stávající opatření se mladiství na Instagramu stále setkávají s nebezpečným obsahem – včetně příspěvků o sebepoškozování nebo sexuálně explicitních témat. Meta se proti závěrům ohradila s tím, že její ochranné nástroje ve skutečnosti vedly ke snížení výskytu škodlivého obsahu u mladistvých uživatelů.
Nový program pro školy: přímé hlášení kyberšikany
Vedle rozšíření účtů pro mladistvé oznámila Meta také oficiální spuštění programu školního partnerství (School Partnership Program). Ten umožňuje pedagogům nahlásit problémy, jako je kyberšikana, přímo na Instagram, kde budou požadavky přednostně vyhodnoceny.
Přínosy pro školy a rodiče by měly být rychlejší odezva na nahlášené incidenty, vzdělávací materiály o online bezpečnosti a možnost označení profilu školy jako oficiálního partnera Instagramu, viditelné rodičům i studentům. Program byl během pilotní fáze vysoce hodnocen a nyní je otevřen pro všechny střední a základní školy v USA. V Evropě se očekává spuštění v dalších fázích, podle úspěšnosti implementace.
Tlak na velké technologické společnosti, aby chránily duševní zdraví dětí a mladistvých, sílí. Některé americké státy již zavedly legislativu, která vyžaduje rodičovský souhlas k registraci na sociální síti. U.S. surgeon general dokonce označila sociální sítě za možné zdravotní riziko pro mládež. Meta se proto snaží proaktivně přicházet s řešeními, která by minimalizovala rizika – i s cílem předběhnout regulační zásahy.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
ChatGPT Pulse: váš chytrý pomocník pro každé ráno
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře