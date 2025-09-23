Tesla Model 3 se brzy dočká dalších vylepšení

Tesla Model 3 Performance, zdroj: Dotekománie
Kalifornská automobilka Tesla reaguje na přání řidičů. Připravuje totiž další modernizaci Modelu 3, která přinese malé, ale důležité změny. Potenciální zákazníci se tak mohou těšit na novou přední kameru nebo návrat blinkrových páček.
Tesla Model 3 dostane praktická vylepšení
Vypadá to, že podle nové homologace chystá Tesla v Evropě malá vylepšení svého Modelu 3. Podle schválených změn se populární elektrický sedan dočká celkem dvou klíčových novinek, po kterých všichni dlouho volali.
Hlavní změnou má být přidání přední kamery, kterou Model 3 Highland bohužel v současnosti nedisponuje. Její absence však řidičům již dlouho komplikovala parkování a další manévry při nízkých rychlostech. Druhým vylepšením pak bude vrácení klasické páčky pro blinkry, která nahradí tlačítka na volantu, jež se zkrátka vůbec neosvědčila.
Nové změny tak sjednotí Model 3 s nedávno vylepšeným Modelem Y, který už tyto prvky má. Dle dostupných informací pak automobilka zvažuje i „retrofit“ blinkrových páček pro starší modely, konkrétně ty vyrobené po únoru 2025. Tuto možnost již Tesla umožňuje v Číně, a to za částku kolem 7 tisíc korun.
Zdroje: autoevolution.com, notateslaapp.com
