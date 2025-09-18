Podcast: Apple navařil supertenký a oranžový iPhone, stojí za to? PODCAST

Podcast: Apple navařil supertenký a oranžový iPhone, stojí za to?
2025-09-18T18:02:03+02:00
• 18. 9. 2025#iOS

Zapomeňte jen na měření tepu nebo EKG, to vaše Apple Watch umí roky, nově dostanou měření jiného tichého zabijáka. Nové Airpody budou překládat vaše cizojazyčné hádky na dovolené na tržišti a nově i monitorovat vaše zdraví. A připravte se i na zcela novou sérii iPhonu bez číselného označení. Tenká nezlomitelná placka… uvidíme! Zakousněte se do oblíbeného ovoce spolu s námi, právě začínáme.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat