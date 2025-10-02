Podcast: Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem PODCAST

Podcast: Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem
2025-10-02T18:05:48+02:00
• 2. 10. 2025#iOS

Vysílačky se asi vrací do mobilů a sluchátka se super mikrofonem? Nejen o tomhle bude dnešní novinkový díl. Povíme si, jak dopadly naše ankety o nákupu tenkých mobilů a iPhone Air. Mimo to bude řeč také o vydaném systému iOS 26.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

