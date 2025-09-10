Lenovo představilo Legion Go 2: herní handheld s Ryzen Z2, OLED displejem a větší baterií

Zdroj: Lenovo
Společnost Lenovo představila na veletrhu IFA v Berlíně druhou generaci svého přenosného herního zařízení Legion Go. Novinka přináší řadu vylepšení oproti loňskému modelu – od výkonnějšího procesoru přes větší baterii až po jasnější displej. Co všechno Legion Go 2 nabízí a proč by mohl zaujmout i náročnější hráče?
Nové herní zařízen Lenovo Legion Go 2
Nový Lenovo Legion Go 2 lze nakonfigurovat s čipem AMD Ryzen Z2 nebo výkonnější variantou Z2 Extreme. V obou případech se můžete spolehnout na integrovanou grafiku AMD Radeon 890M, která slibuje plynulé hraní moderních her i na cestách. K dispozici je až 32 GB operační paměti LPDDR5X s taktem 8000 MHz, což zaručuje dostatečnou rezervu i pro náročné multitaskingové operace. Interní úložiště dosahuje kapacity až 2 TB (PCIe Gen 4) a nechybí ani slot pro microSD karty, pokud by vám vnitřní paměť nestačila.
Legion Go 2 dostal do vínku 8,8″ OLED panel s rozlišením 1 920 × 1 200 px a variabilní obnovovací frekvencí v rozmezí 30 – 144 Hz. Displej dosahuje jasu až 500 nitů a pyšní se certifikací HDR TrueBlack 1000, což zajišťuje špičkový kontrast i barvy. Ideální podmínky nejen pro hraní, ale i pro sledování filmů nebo práci s grafikou. Velkým vylepšením oproti původnímu modelu je baterie s kapacitou 74 Wh, která by měla zajistit delší výdrž při hraní. Pro srovnání – první generace Legion Go měla baterii o kapacitě 49,2 Wh.
Kromě toho se zařízení dočkalo několika praktických vylepšení:
- čtečka otisku prstu integrovaná v zapínacím tlačítku,
- dva USB4 porty s podporou Power Delivery 4.0,
- klasický 3,5mm jack pro sluchátka,
- dvě 2W reproduktory, dva mikrofony, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.
Lenovo Legion Go 2 je o něco těžší než jeho předchůdce – váží 1 079 gramů, což je daň za větší baterii a pokročilejší výbavu. Přesto si zachovává ergonomický design vhodný pro delší hraní. Zařízení se začne prodávat během září v některých evropských zemích za cenu od 999 eur (zrhuba 24 400 Kč), což z něj činí konkurenceschopnou volbu vůči zařízením jako Steam Deck nebo ASUS ROG Ally.
