Lenovo představilo Legion Go 2: herní handheld s Ryzen Z2, OLED displejem a větší baterií

Lenovo představilo Legion Go 2: herní handheld s Ryzen Z2, OLED displejem a větší baterií
2025-09-10T11:37:50+02:00
• 10. 9. 2025#iOS

Zdroj: Lenovo

Společnost Lenovo představila na veletrhu IFA v Berlíně druhou generaci svého přenosného herního zařízení Legion Go. Novinka přináší řadu vylepšení oproti loňskému modelu – od výkonnějšího procesoru přes větší baterii až po jasnější displej. Co všechno Legion Go 2 nabízí a proč by mohl zaujmout i náročnější hráče?

Nové herní zařízen Lenovo Legion Go 2

Nový Lenovo Legion Go 2 lze nakonfigurovat s čipem AMD Ryzen Z2 nebo výkonnější variantou Z2 Extreme. V obou případech se můžete spolehnout na integrovanou grafiku AMD Radeon 890M, která slibuje plynulé hraní moderních her i na cestách. K dispozici je až 32 GB operační paměti LPDDR5X s taktem 8000 MHz, což zaručuje dostatečnou rezervu i pro náročné multitaskingové operace. Interní úložiště dosahuje kapacity až 2 TB (PCIe Gen 4) a nechybí ani slot pro microSD karty, pokud by vám vnitřní paměť nestačila.

gsmarena 004 1200x519x

Zdroj: GSM Arena

Legion Go 2 dostal do vínku 8,8″ OLED panel s rozlišením 1 920 × 1 200 px a variabilní obnovovací frekvencí v rozmezí 30 – 144 Hz. Displej dosahuje jasu až 500 nitů a pyšní se certifikací HDR TrueBlack 1000, což zajišťuje špičkový kontrast i barvy. Ideální podmínky nejen pro hraní, ale i pro sledování filmů nebo práci s grafikou. Velkým vylepšením oproti původnímu modelu je baterie s kapacitou 74 Wh, která by měla zajistit delší výdrž při hraní. Pro srovnání – první generace Legion Go měla baterii o kapacitě 49,2 Wh.

gsmarena 001 1200x675x

Zdroj: GSM Arena

Kromě toho se zařízení dočkalo několika praktických vylepšení:

  • čtečka otisku prstu integrovaná v zapínacím tlačítku,
  • dva USB4 porty s podporou Power Delivery 4.0,
  • klasický 3,5mm jack pro sluchátka,
  • dvě 2W reproduktory, dva mikrofony, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.
gsmarena 002 1200x750x

Zdroj: GSM Arena

Lenovo Legion Go 2 je o něco těžší než jeho předchůdce – váží 1 079 gramů, což je daň za větší baterii a pokročilejší výbavu. Přesto si zachovává ergonomický design vhodný pro delší hraní. Zařízení se začne prodávat během září v některých evropských zemích za cenu od 999 eur (zrhuba 24 400 Kč), což z něj činí konkurenceschopnou volbu vůči zařízením jako Steam Deck nebo ASUS ROG Ally.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat