Honor X7d 5G je další levnější novinka s pořádnou baterií
2025-09-24T20:00:52+02:00
• 24. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Nedávno se Honor pochlubil základnější mobilem X7d, který se může chlubit velkou kapacitou baterie. Dnes zde máme opět Honor X7d, jenže se jedná o 5G verzi, tedy že podporuje sítě páté generace.

Nový Honor X7d přichází do Česka s cenou 3 990 Kč [aktualizováno]

Honor X7d 5G

Nejde jen o přidání podpory nejnovější mobilní technologie. Výrobce musel kromě výměny antén také nasadit modernější procesor, konkrétně Snapdragon 6s Gen 3. Ten je doplněn o 6 GB RAM. Nabízí se tedy i vyšší výkon, jen tedy displej má stále HD+ rozlišení. Sice se jedná o 120Hz panel, ale na druhou stranu není LCD příliš jasný, dosahuje jen na 850 nitů v maximu.

800 800 90Percent A0A3C169E7E8767DEA01BB61168315F52CB4AF2A284CECB8mp 800x800x 800 800 90Percent 30CB7D2D37A74E0CF929C3195F3DD64678BDC5E959E624A4mp 800x800x

Zdroj: Honor

I zde je hlavní předností samotná baterie, která má kapacitu 6500 mAh, i tak má mobil tloušťku jen 8,24 mm. Fotografická výbava je zde spíše podprůměrná a hlavní snímač má aspoň 50 MPx. Honor X7d 5G získal certifikaci IP65, takže odolá například v dešti. Honor se chlubí hlasitými stereo reproduktory.

Honor X7d 5G tak zapadne do základní třídy a vzhledem k tomu, že cena vychází v přepočtu přibližně na 3 400 Kč, tak se nabízí poměrně slušná výbava. Zejména tedy kapacita baterie asi zaujme nejvíce.

Specifikace Honor X7d 5G

  • displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 3
  • 6 GB RAM
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Android 15 + Magic OS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 5 MPx
  • IP65
  • čtečka otisků prstů na boku
  • stereo
  • 5G, WiFi 5, BeiDou(B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo(E1), Bluetooth 5.4, NFC
  • rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 206 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 35W

Zdroj: gsmarena.com

