Honor X7d 5G je další levnější novinka s pořádnou baterií

Nedávno se Honor pochlubil základnější mobilem X7d, který se může chlubit velkou kapacitou baterie. Dnes zde máme opět Honor X7d, jenže se jedná o 5G verzi, tedy že podporuje sítě páté generace.
Nový Honor X7d přichází do Česka s cenou 3 990 Kč [aktualizováno]
Honor X7d 5G
Nejde jen o přidání podpory nejnovější mobilní technologie. Výrobce musel kromě výměny antén také nasadit modernější procesor, konkrétně Snapdragon 6s Gen 3. Ten je doplněn o 6 GB RAM. Nabízí se tedy i vyšší výkon, jen tedy displej má stále HD+ rozlišení. Sice se jedná o 120Hz panel, ale na druhou stranu není LCD příliš jasný, dosahuje jen na 850 nitů v maximu.
I zde je hlavní předností samotná baterie, která má kapacitu 6500 mAh, i tak má mobil tloušťku jen 8,24 mm. Fotografická výbava je zde spíše podprůměrná a hlavní snímač má aspoň 50 MPx. Honor X7d 5G získal certifikaci IP65, takže odolá například v dešti. Honor se chlubí hlasitými stereo reproduktory.
Honor X7d 5G tak zapadne do základní třídy a vzhledem k tomu, že cena vychází v přepočtu přibližně na 3 400 Kč, tak se nabízí poměrně slušná výbava. Zejména tedy kapacita baterie asi zaujme nejvíce.
Specifikace Honor X7d 5G
- displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- 6 GB RAM
- úložiště: 128 GB + microSD
- Android 15 + Magic OS 9
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP65
- čtečka otisků prstů na boku
- stereo
- 5G, WiFi 5, BeiDou(B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo(E1), Bluetooth 5.4, NFC
- rozměry: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm; 206 gramů
- baterie: 6500 mAh + 35W
