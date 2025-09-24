Samsung Galaxy S26 Ultra má přinést displej pro větší soukromí

2025-09-24T18:00:34+02:00
• 24. 9. 2025#Android

Galaxy S25 Ultra; zdroj: Dotekománie

Vypadá to, že jihokorejský Samsung chystá revoluční novinku pro připravovaný Galaxy S26 Ultra. Převratná funkce zajistí, že se vám už nikdo nebude do telefonu dívat z boku, a slibuje tak větší klid při používání telefonu na veřejnosti.

S26 Ultra pravděpodobně přijde i s nečekanou novinkou

Netrvalo to dlouho a One UI 8.5 je již pod drobnohledem. Podle rozboru kódu nadstavby operačního systému Android od Samsungu, který provedl server Android Authority, pracuje jihokorejská společnost na nové funkci, jež má omezit viditelnost displeje z bočních úhlů. Speciální sklíčka či fólie tak už nebudou třeba.

Nová funkce bude s největší pravděpodobností potřebovat i displej postavený na nové technologii. Prvním zařízením, které by s novinkou mělo přijít se tak pravděpodobně stane Samsung Galaxy S26 Ultra, kterého bychom se měli dočkat už v průběhu ledna.

Smartphone with glass screen protector film set

Zdroj: Freepik

Při zapnutí funkce se displej telefonu výrazně ztlumí pro pozorovatele ze stran. Funkce by se pak dle spekulací automaticky mohla zapínat při procházení důvěrných aplikací, jako jsou například různé bankovní služby. Kromě toho bude navíc možné nastavit i konkrétní aplikace, u kterých zkrátka chcete mít soukromí. S26 Ultra vám tak dovolí používat mobil na veřejnosti s klidem, ať už skrýváte váš rozpočet nebo máte tajné plány na víkend.

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Dotekománie.cz

