Xiaomi 15T Pro můžete mít doslova za hubičku, vyjde vás jen na 279 Kč měsíčně

2025-09-24T21:00:39+02:00
24. 9. 2025

Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tady. Nástupce extrémně populárního smartphonu od Xiaomi zamířil do prodeje a nutno říct, že letošní generace je ještě zajímavější. Opět jde o skvěle vybavený telefon přibližující se vlajkovkám, ovšem za výrazně nižší ceny. A co víc, u Mobil Pohotovosti pořídíte novinku mimořádně výhodně – můžete ušetřit až 11 640 Kč, nebo si ji pronajmout za pouhých 279 Kč měsíčně, kdy vás vyjde téměř na třetinu běžné ceny.

Periskopický teleobjektiv a AI v češtině

Hlavní zbraní Xiaomi 15T a 15T Pro jsou skvělé foťáky s optikou Leica, v případě vyššího modelu pak přichází zcela nový 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Špičkový je i 6,83″ AMOLED displej se 144Hz frekvencí či vlajkový čipset Dimensity 9400+, kterému už v základu sekunduje 12GB RAM a 256GB úložiště. Samozřejmostí je pak i velká 5 500mAh baterie s podporou rychlého 90W nabíjení.

Novinky také mají jednu velmi důležitou přidanou hodnotu pro tuzemské uživatele. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou totiž doslova prošpikované funkcemi umělé inteligenci, a to s plnou podporou češtiny. A nechybí dokonce ani funkce jako Circle to Search nebo pochopitelně Google Gemini.

Xiaomi 15T Pro za třetinu běžné ceny

Xiaomi 15T Pro je také vůbec prvním telefonem od Xiaomi, který si můžete v Česku pronajmout přes službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A co víc, pronájem vychází extrémně výhodně. Xiaomi 15T Pro, totiž můžete mít za pouhých 279 Kč měsíčně. To znamená, že za dva roky pronájmu vás telefon vyjde jen na 6 696 Kč, což je oproti běžné prodejce 18 990 Kč téměř třetinová cena.

Sleva, bonus a tyčový vysavač jako dárek

Pokud se namísto pronájmu rozhodnete pro klasickou koupi, můžete i tak na Xiaomi 15T a 15T Pro solidně ušetřit, konkrétně až 11 640 Kč. U Mobil Pohotovosti na novinky dostanete slevu, výkupní bonus a taky na vás čekají dva dárky, včetně tyčového vysavače Xiaomi za recenzi. Ve výsledku tak Xiaomi 15T může být váš jen za cenu kousek přes 10 tisíc a novinky tak dokonce vychází lépe než loňská generace.

