Samsung odhaluje očekávaný model Galaxy F17 5G

2025-09-12T22:00:33+02:00
• 12. 9. 2025#Android #Smartphony

Samsung Galaxy F17 5G | Zdroj: Samsung

Několik týdnů očekávaný model Galaxy F17 5G od společnosti Samsung je oficiálně venku. Stejně jako v předchozích letech, tak jihokorejský gigant ani letos nezapomněl čerpat inspiraci u Galaxy A17 5G a M17 5G. Ovšem oproti loňskému zástupci F16 5G nejsou připraveny takřka žádné razantní změny, které by měly donutit k přechodu na nejnovější generaci.

Bez emocí

Novinka se může pochlubit 6,7palcovým Super AMOLED displejem typu Infinity-U, který dosahuje na Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Za ochranou všeho stojí odolné sklo Gorilla Glass Victus. Uživatele uvnitř čeká čipová sada Exynos 1330, 4/6GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště. Samozřejmostí je slot pro až 2TB paměťovou microSD kartu.

samsung galaxy f17 5g 2 1100x1100x

Samsung Galaxy F17 5G | Zdroj: FoneArena

Na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx), zatímco vpředu je k dispozici slušná 13MPx selfie kamerka. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh podporuje technologii rychlého 25W nabíjení. Od prvního spuštění běží pod vlastní platformou One UI 7 (Android 15), která po dobu 6 let dostane pravidelné aktualizace. Konstrukce si bude muset vystačit s certifikací odolnosti IP54.

Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC, boční snímač otisků prstů a USB-C port zároveň suplující 3,5mm audio jack. Nakonec do obchodů míří dvě barevné verze (černá, fialová) za cenu v přepočtu od 3 409 Kč. Potom ještě druhá vyšší konfigurace vyjde na cca 3 760 Kč.

samsung galaxy f17 5g 3 1039x908x

Samsung Galaxy F17 5G | Zdroj: FoneArena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

