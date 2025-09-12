Samsung odhaluje očekávaný model Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G | Zdroj: Samsung
Několik týdnů očekávaný model Galaxy F17 5G od společnosti Samsung je oficiálně venku. Stejně jako v předchozích letech, tak jihokorejský gigant ani letos nezapomněl čerpat inspiraci u Galaxy A17 5G a M17 5G. Ovšem oproti loňskému zástupci F16 5G nejsou připraveny takřka žádné razantní změny, které by měly donutit k přechodu na nejnovější generaci.
Bez emocí
Novinka se může pochlubit 6,7palcovým Super AMOLED displejem typu Infinity-U, který dosahuje na Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Za ochranou všeho stojí odolné sklo Gorilla Glass Victus. Uživatele uvnitř čeká čipová sada Exynos 1330, 4/6GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště. Samozřejmostí je slot pro až 2TB paměťovou microSD kartu.
Na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx), zatímco vpředu je k dispozici slušná 13MPx selfie kamerka. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh podporuje technologii rychlého 25W nabíjení. Od prvního spuštění běží pod vlastní platformou One UI 7 (Android 15), která po dobu 6 let dostane pravidelné aktualizace. Konstrukce si bude muset vystačit s certifikací odolnosti IP54.
Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC, boční snímač otisků prstů a USB-C port zároveň suplující 3,5mm audio jack. Nakonec do obchodů míří dvě barevné verze (černá, fialová) za cenu v přepočtu od 3 409 Kč. Potom ještě druhá vyšší konfigurace vyjde na cca 3 760 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
