Google Play Hry zavedou veřejné profily hráčů

Zdroj: Google
Google už několikrát zkoušel své štěstí v herním průmyslu, ale poslední velký projekt nevyšel dobře. Proto se zacílil na existující Google Play Hry a snaží se je posunout trochu dále. Ostatně již nyní existuje verze pro počítače. Nyní přidává, respektive upravuje stávající herní profily.
Herní profily na Google Play Hry
Google Play Hry již nyní obsahují herní profily jednotlivých lidí nebo spíše účtů, ale nejde ani tak o veřejné informace. Pokud se už k nějakému profilu dostanete. Spíše musíte navázat kontakt a pak se můžete podívat, jaké hry dotyčný hraje a jakých úspěchů dosáhl. Google nyní informuje, že od 1. října v EU spustí aktualizované profily. Konkrétně uvádí, že profil bude obsahovat:
- úspěchy a sledování pokroku napříč zařízeními,
- prezentace a sledování vašeho herního pokroku a statistik,
- nové způsoby budování herní komunity,
- možnost přizpůsobit si profil podle svých představ.
Tou hlavní změnou bude možnost nastavit herní profil jako veřejný. Díky tomu budete moci sledovat ostatní hráče a jejich novinky. V základním nastavení se bude používat vaše aktuální nastavení. Součástí bude i možnost vyhledávání profilů skrze aplikaci Google Play Obchod i bez nutnosti používat Google Play Hry aplikaci. Možná se jedná o začátek konce separátní aplikace pro hry, o čemž se spekulovalo před nějakou dobou.
S touto novinkou dojde na změny ve shromažďování dat o uživatelích. Společnost na svých stránkách přímo uvádí:
- Data, která Google shromažďuje: Jde o informace o vaší aktivitě ve hrách. Jedná se především o hry, které jste si nainstalovali a hráli na svých zařízeních, včetně informace, kdy a jak dlouho.
- Data, která může Google získat od zúčastněných vývojářů her: U některých her můžeme obdržet také konkrétní informace o vaší aktivitě, jako jsou úspěchy, umístění v žebříčku, události a uložený postup. Zúčastnění vývojáři her shromažďují tyto informace na základě svých smluvních podmínek a zásad ochrany soukromí.
- Důležité: Jako stávajícímu uživateli profilu ve Hrách Play vám při návštěvě Google Play může být nabídnuta jednorázová možnost importu vaší dřívější herní aktivity. Tato aktivita vychází z informací uložených ve vašem účtu Google prostřednictvím ovládacích prvků Moje aktivita. Pokud se rozhodnete je importovat, budou tato historická data použita k vyplnění souhrnných statistik ve vašem profilu ve Hrách Play, což vám od začátku poskytne úplnější historii.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Aplikace pro úpravu videa Adobe Premiere přichází na iOS
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře