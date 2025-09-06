WhatsApp po vzoru Instagramu zavádí pro stav funkci Blízcí přátelé

WhatsApp po vzoru Instagramu zavádí pro stav funkci Blízcí přátelé
2025-09-06T11:39:02+02:00
• 6. 9. 2025#Android

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp brzy rozšíří možnosti sdílení příběhů pomocí nové funkce Blízcí přátelé. Po vzoru Instagramu tak umožní uživatelům sdílet statusy pouze s vybranou skupinou lidí, čímž získají větší kontrolu nad svým soukromím.

WhatsApp vylepšuje soukromí u sdílení příběhů

Celosvětově se jedná o masivně používanou funkci – 1,5 miliardy uživatelů denně sdílí fotografie, videa nebo texty, které mizí po 24 hodinách. Tato funkce funguje velmi podobně jako Instagram Stories.

Doposud WhatsApp nabízel tři možnosti, jak omezit okruh lidí, kteří uvidí konkrétní Status:

  • Moje kontakty – vidí ho všichni z adresáře
  • Moje kontakty kromě… – výběr s výjimkami
  • Sdílet pouze s… – ručně zvolená skupina

Mnoho lidí využívalo právě třetí možnost jako improvizovaný seznam blízkých přátel. Nyní však WhatsApp tuto možnost rozšíří o dedikovaný seznam Blízcích přátel, který bude jednodušší na správu a přinese i vizuální odlišení.

whatsapp stories 982x1292x

Zdroj: X

Podle informací webu WABetaInfo, který sleduje novinky v beta verzích WhatsAppu, se možnost Blízcí přátelé objeví v nastavení soukromí. Odtud bude možné vytvořit seznam přátel, kterým chcete sdílet citlivější nebo osobnější obsah. Při vytváření nového statusu si pak uživatel vybere, zda ho chce sdílet s celým adresářem, nebo jen s vybranou skupinou blízkých. Statusy sdílené pouze s blízkými budou označeny speciálním barevným rámečkem, podobně jako je tomu na Instagramu. Tím bude na první pohled jasné, že jde o obsah určený pro užší okruh lidí.

Důležité je, že uživatelé nebudou upozorněni, pokud je někdo přidá nebo odebere ze seznamu blízkých přátel. Celý seznam zůstane soukromý a diskrétní. Zavedení funkce Blízcí přátelé je logickým krokem směrem k větší personalizaci a ochraně soukromí. Uživatelé tak budou mít možnost sdílet více autentický obsah bez obav, že jej uvidí celý jejich kontaktní seznam.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

