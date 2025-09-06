WhatsApp po vzoru Instagramu zavádí pro stav funkci Blízcí přátelé

Zdroj: Dotekamanie.cz
WhatsApp brzy rozšíří možnosti sdílení příběhů pomocí nové funkce Blízcí přátelé. Po vzoru Instagramu tak umožní uživatelům sdílet statusy pouze s vybranou skupinou lidí, čímž získají větší kontrolu nad svým soukromím.
WhatsApp vylepšuje soukromí u sdílení příběhů
Celosvětově se jedná o masivně používanou funkci – 1,5 miliardy uživatelů denně sdílí fotografie, videa nebo texty, které mizí po 24 hodinách. Tato funkce funguje velmi podobně jako Instagram Stories.
Doposud WhatsApp nabízel tři možnosti, jak omezit okruh lidí, kteří uvidí konkrétní Status:
- Moje kontakty – vidí ho všichni z adresáře
- Moje kontakty kromě… – výběr s výjimkami
- Sdílet pouze s… – ručně zvolená skupina
Mnoho lidí využívalo právě třetí možnost jako improvizovaný seznam blízkých přátel. Nyní však WhatsApp tuto možnost rozšíří o dedikovaný seznam Blízcích přátel, který bude jednodušší na správu a přinese i vizuální odlišení.
Podle informací webu WABetaInfo, který sleduje novinky v beta verzích WhatsAppu, se možnost Blízcí přátelé objeví v nastavení soukromí. Odtud bude možné vytvořit seznam přátel, kterým chcete sdílet citlivější nebo osobnější obsah. Při vytváření nového statusu si pak uživatel vybere, zda ho chce sdílet s celým adresářem, nebo jen s vybranou skupinou blízkých. Statusy sdílené pouze s blízkými budou označeny speciálním barevným rámečkem, podobně jako je tomu na Instagramu. Tím bude na první pohled jasné, že jde o obsah určený pro užší okruh lidí.
Důležité je, že uživatelé nebudou upozorněni, pokud je někdo přidá nebo odebere ze seznamu blízkých přátel. Celý seznam zůstane soukromý a diskrétní. Zavedení funkce Blízcí přátelé je logickým krokem směrem k větší personalizaci a ochraně soukromí. Uživatelé tak budou mít možnost sdílet více autentický obsah bez obav, že jej uvidí celý jejich kontaktní seznam.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Infinix vydává tablet Xpad 20 ve variantě Pro
Google Play Hry zavedou veřejné profily hráčů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře