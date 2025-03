Hry Google Play pro PC nově nabídnou plnohodnotné tituly pro počítače

Zdroj: Google

Už je to dva roky, co aplikace Hry Google Play pro PC přišla do Česka. Od té doby se více méně pracovalo na větší dostupnosti a přizpůsobitelnosti, byť jsou zde stále nějaká omezení. I tak se Google touto cestou dostal na běžné počítače a notebooky. Nyní to ale vypadá, že tato aplikace nebo služba převezme štafetu po ukončeném projektu Stadia, tedy co se týče her pro počítače.

I pro PC

Google oznámil, že samotná platforma už nebude na počítačích nabízet jen Android hry. Dojde k rozšíření o běžné počítačové tituly jako například Remember of Majesty, Genshin Impact, Journey of Monarch, Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble, ODIN: VALHALLA RISING. Také se objeví hry jako Train Sim a Pet Shop Fever: Animal Hotel. Současně Google láká na více Android her: DREDGE, TABS Mobile, Disco Elysium.

Podstatnější je ale asi rozšíření na počítače a notebooky s procesory od AMD. Zde zatím chyběla plnohodnotná podpora. Mezitím Google rozšiřuje odměny v podobě bodů za nákupy.

Kromě herní novinek dostává aplikace také větší možnosti přizpůsobení ovládacích prvků pro počítače u Android her, takže si budete moci nastavit vhodnější systém, jak interagovat s hrou. Bonusem navíc je přidání podpory pro API Vulkan a vylepšení Android Dynamic Performance Framework (ADPF). Hry tak mohou nabídnout lepší grafické zpracování, efekty a celkovou vizualizaci. Všechny tyto novinky se budou zavádět postupně, ale některé můžete mít již nyní.

