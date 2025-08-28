Samsung chystá Galaxy Event na 4. září

Zdroj: Samsung
Tento týden Apple uvedl, kdy se bude konat jeho událost kolem představení nejen nových iPhonů. Dnes se pochlubil Samsung a jeho Galaxy Event se uskuteční o něco dříve.
Nejen nové mobily
Samotná událost Galaxy Event se odehraje 4. září v 11:30 našeho času v rámci IFA veletrhu v Berlíně. Původně jsme očekávali, že se zde pochlubí mnoha novinkami, ale nakonec jsme se některých z nich již dočkali. Například Samsung v poslední době představil nová sluchátka a také tablet. Kromě toho byly představeny i mobily Galaxy A07 a Galaxy A17 5G. Moc toho tedy nezbývá.
I tak se celá událost má točit kolem nových tabletů z nejvyšší třídy. Dle spekulací se má jednat o Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra. Také očekáváme nový mobil Galaxy S25 FE, který asi svou cenou a výbavou spíše zapadne do vyšší střední třídy, než přímo mezi top modely.
Sice někteří naznačují, že by se Samsung mohl kompletně rozpovídat kolem nového VR zařízení, které známe zatím jako projekt Moohan se systémem Android XR nebo o trifoldu, ale tyto novinky si asi nechá na další událost, možná nějakou větší. Jestli se odehraje představení nových produktů ještě tento rok nebo až příští, zatím nevíme, ale pravděpodobnější je, že ještě před Vánocemi Samsung ukáže své nejnovější počiny.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Doba datová? Jak dokáže automatizace usnadnit práci s daty
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře