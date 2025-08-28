Doba datová? Jak dokáže automatizace usnadnit práci s daty

Zdroj: TRITON IT
Doba datová? Všichni dnes pracujeme s daty, ať už jde zrovna o sledování rozpočtu, analýzu návštěvnosti blogu nebo třeba přehled prodejů ve firmě. Ruční zpracování těchto informací však může být velmi zdlouhavé a matoucí, zvláště pak když jde o poslední uvedenou variantu. Moderní technologie včetně umělé inteligence naštěstí umožňují zjednodušit práci s daty, ušetřit čas a celý proces automatizovat.
Začněte s automatizací
Automatizace dat znamená, že místo manuálního shromažďování a třídění informací použijete nástroje, které to dokáží udělat za vás. Například freelancer, co spravuje několik klientů, může propojit Tabulky Google s nástrojem Google Data Studio, aby sledoval, kolik hodin strávil na jednotlivých projektech a jaké má příjmy. Stačí nastavit automatický import dat z fakturačního nástroje a vytvoří se graf, který ukáže trendy v příjmech.
Podobně si to ale může vyzkoušet každý například se svým výpisem z bankovního účtu (v souboru CSV) propojeným s tabulkami. Přes nástroj Google Data Studio si pak může vytvořit grafy třeba podle kategorií jako zábava či jídlo.
Jestli však máte složitější potřeby, například správu dat z více zdrojů nebo jde o velké firemní objemy, vyplatí se vyhledat specializované firmy jako je TRITON IT. Tato česká společnost se specializuje na propojování dat napříč firmou, od prodejních systémů přes marketingové nástroje a firemní informační systémy až po klíčový hadware, například fyzické pokladny v síti poboček. TRITON IT s firmami řeší koncept jejich „firemní digitální vertikály“, důležitý proto, aby měla firma plnou kontrolu nad veškerými klíčovými daty a procesy, byla efektivní a šetřila náklady.
Umělá inteligence jako pomocník
AI může každopádně být skvělým nástrojem a pomocníkem i pro běžné uživatele, kteří si chtějí zjednodušit některé povinnosti. Chystáte se na nákup? Místo ručního sepisování seznamu můžete použít kterýkoliv AI nástroj a zadat mu seznam jídel, která se chystáte vařit.
Pro majitele firem je však umělá inteligence a její zapojení ještě mnohem důležitější. Dnes už se nevede diskuze o tom, zda generativní AI využít či nikoli, ale jak. Majitelé firem a manažeři teď mají možnost volby: buď vsadí na nepřeberné množství hotových nástrojů a přeobalených chatů GPT, které jim usnadní dílčí kousky práce – za kredit pro mezičlánky, jimž pošlou svá data, nebo chtějí víc a současnou dobu využijí k vytvoření vlastní přidané hodnoty. A právě pro ty, kteří pracují se zajímavými daty a procesy, uvědomují si jejich hodnotu a nechtějí si nechat digitalizací rozervat vlastní firemní vertikálu, ale naopak ji posílit, získat větší nezávislost a efektivitu a nad svými daty tvořit vlastní produkty a služby, je tady TRITON IT.
Firmy jako TRITON IT pomáhají ostatním společnostem optimalizovat procesy s pomocí AI. Vytváří například přehledné grafy, které automaticky propojují data z prodejů, marketingu a skladů. Ty pak ukazují důležité informace od trendů v prodejích až po efektivitu reklam. To pomáhá firmám rychleji se rozhodovat a šetřit čas.
Společnost TRITON IT má v současnosti za sebou práci pro více než 100 klientů všech velikostí a na svém webu ukazuje i působivou řadu případových studií, které popisují její práci a s čím vším vám dokáže pomoci. Od vytvoření nových webových stránek, propojení e-shopů s fakturačními systémy až po třeba pomoc zákaznické podpoře skrze integraci chatbota. Objevte, jak by AI mohla pomoci i vám.
