Samsung představil Galaxy Tab S10 Lite, cena začíná na 9 999 Kč

Nedávno Samsung v relativní tichosti a bez nějakých větších oslav uvedl nová sluchátka. Nyní se scénář opakuje a máme zde novinku v podobě tabletu Samsung Galaxy Tab S10 Lite.
„Nový tablet Galaxy Tab S10 Lite nabízí praktické funkce pro každý den širokým řadám uživatelů po celém světě,“ říká Changtae Kim, výkonný viceprezident a ředitel oddělení pro výzkum a vývoj v divizi Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Je to skvělý parťák, nabízí užitečné funkce a univerzální provedení do práce, do školní třídy i na výlet, užijete si díky němu každou chvíli a můžete tvořit, jak se vám zachce.“
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Tento tablet se dá spíše považovat za základnější, byť zrovna nejlevnější není. Zapadá do kategorie skoro 11palcových zařízení, ale je zde jen LCD panel s maximálním jasem 600 nitů, což je hodnota dostačující na používání ve vnitřních prostorách. Na přímém slunečním světle může být čitelnost obtížnější.
Základem je zde procesor Exynos 1380 a baterie s kapacitou 8000 mAh. Fotografická výbava je velmi základní a bude dostačovat třeba na videohovory nebo focení QR kódů a podobně. Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a dokonce je zde podpora pro stylus S Pen. Nechybí příslušenství v podobě klávesnice.
Cena začíná u nejslabší verze na 9 999 Kč a nejvybavenější pak přijde na 13 299 Kč. Nabízí se WiFi i 5G varianty. Do prodeje novinka zamíří v šedé, stříbrné a červené barvě. K dostání bude Galaxy Tab S10 Lite od 4. září.
Samsung si nachystal i bonus v podobě aplikace Goodnotes na jeden rok zdarma, případně Clip Studio Paint na půlrok zdarma s následnou slevou 20 % na první předplatné. U LumaFusion činí sleva 66 % plus měsíční předplatné Creator Passu zdarma.
Specifikace Galaxy Tab S10 Lite
- displej: 10,9 palců, 2112 x 1320 pixelů, LCD, až 600 nitů
- procesor: Exynos 1380
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 8 MPx
- přední – 5 MPx
- stereo
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS
- rozměry: 165,8 x 254,3 x 6,6 mm; 524 gramů
- baterie: 8000 mAh
Zdroj: Tisková zpráva
