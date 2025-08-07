YouTube testuje spolupráce na videích po vzoru Instagramu

YouTube testuje spolupráce na videích po vzoru Instagramu
2025-08-07T16:01:15+02:00
• 7. 8. 2025#Aplikace

Zdroj: Unsplash

YouTube přichází s novou funkcí, která umožní tvůrcům obsahu spolupracovat na videích s dalšími tak, jak to známe například z Instagramu. Experimentální novinka má za cíl propojit tvůrce a zvýšit jejich dosah.

Spolupráce na „příspěvcích“ už i na YouTube

Instagram jako vzor pro YouTube? Vypadá to tak. YouTube se nechal strhnout vlnou sociálních sítí a testuje spolupráce na videích. V příspěvku v komunitě YouTube Help to formou krátké oficiální zprávy oznámil jeden ze zaměstnanců společnosti.

Dle něj nová funkce pomůže tvůrcům zvýšit jejich dosah tím, že se video zobrazí publiku všech, co na něm spolupracovali. Funkce je však prozatím dostupná pouze velmi úzké testovací skupině. O tom, kdy by se mohla dostat mezi širokou veřejnost, zatím nejsou žádné informace.

youtube spoluprace videa 1440x1440x

Zdroj: Lindsey Gamble, Threads

Jak to celé bude vypadat, nám však alespoň trochu přiblížil marketingový specialista Lindsey Gamble na platformě Threads. Zde publikoval snímek obrazovky, který ukazuje, jak se videa vytvořená ve spolupráci budou zobrazovat uživatelům. Uvítali byste tuto potenciální novinku?

Zdroje: socialsamosa.com, engadget.com, support.google.com

Jakub Jan Ondráček

