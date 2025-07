Podcast: Energetické štítky pro mobily přicházejí

Víte, co mají společného lednička, myčka a váš smartphone? Ano, je to nový energetický štítek Evropské unie. K čemu to vlastně je a bude to fungovat? O tom všem se budeme bavit v dnešním díle.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Michal Král a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Platíte mobilem nebo hodinkami (NFC/Apple Pay/Google Pay)? Ano, pravidelně

Občas

Jen výjimečně

Vůbec, nepoužívám to Nahrávání ... Nahrávání ...