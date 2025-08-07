Instagram zavádí minimální počet sledujících pro živá vysílání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram právě omezil funkci živého vysílání. Společnost pro ni totiž nastavila minimální počet sledujících. Důvod je nejasný a někteří uživatelé se tak nyní bouří.
Nové podmínky pro živé vysílání na Instagramu
Pro spuštění živého vysílání na populární sociální síti Instagram musí mít nyní uživatelé minimálně tisíc sledujících a veřejný účet. Mateřská společnost Instagramu, Meta, o tom informovala na podpůrné stránce platformy. Žádný důvod za svým rozhodnutím však doposud neuvedla.
Lze však předpokládat, že cílem je snížit zátěž, kterou četná živá vysílání i menších účtů způsobují serverům aplikace. Meta se ale nyní u svých uživatelů setkává pouze s nepochopením. Funkce živého vysílání totiž byla mimo influencerů oblíbená i u řadových uživatelů Instagramu.
Ti, co nedosahují na počet tisíce sledujících nebo si nechtějí nastavit veřejný profil, tak mají ze dne na den smůlu. Při pokusu o zahájení „livestreamu“ se jim pouze zobrazí zpráva o nezpůsobilosti účtu.
