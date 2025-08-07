Instagram zavádí minimální počet sledujících pro živá vysílání

Instagram zavádí minimální počet sledujících pro živá vysílání
2025-08-07T20:00:25+02:00
• 7. 8. 2025#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram právě omezil funkci živého vysílání. Společnost pro ni totiž nastavila minimální počet sledujících. Důvod je nejasný a někteří uživatelé se tak nyní bouří.

Nové podmínky pro živé vysílání na Instagramu

Pro spuštění živého vysílání na populární sociální síti Instagram musí mít nyní uživatelé minimálně tisíc sledujících a veřejný účet. Mateřská společnost Instagramu, Meta, o tom informovala na podpůrné stránce platformy. Žádný důvod za svým rozhodnutím však doposud neuvedla.

Lze však předpokládat, že cílem je snížit zátěž, kterou četná živá vysílání i menších účtů způsobují serverům aplikace. Meta se ale nyní u svých uživatelů setkává pouze s nepochopením. Funkce živého vysílání totiž byla mimo influencerů oblíbená i u řadových uživatelů Instagramu.

instagram live 1440x842x

Zdroj: Fourthwall

Ti, co nedosahují na počet tisíce sledujících nebo si nechtějí nastavit veřejný profil, tak mají ze dne na den smůlu. Při pokusu o zahájení „livestreamu“ se jim pouze zobrazí zpráva o nezpůsobilosti účtu.

Zdroje: androidheadlines.com, techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Mobilní operátoři mají nové předplacenky 🤔 AI za 7 tisíc měsíčně?!

💡ANKETA: Co uděláte, když se vám mobil pokazí/výrazně poškodí?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat