Google pracuje na Quick Share pro iPhony

Už minulý rok se podařilo zachytit ve zdrojových kódech, že se pracuje na Quick Share pro iOS a macOS, ale od té doby se nic nového neobjevilo. Až nyní se podařilo zachytit další náznaky.
Quick Share pro iOS?
Sdílení souborů a vlastně jakéhokoliv obsahu mezi platformami napřímo, tedy ze zařízení na zařízení, bylo vždy trochu komplikovanější. Google to trochu zlepšil u Windows, kde je již k dispozici Quick Share, takže dostat něco z počítače nebo do počítače je o něco jednodušší. Problém je ale mezi Androidem a iOS. Někdy je jednodušší využít cloud, nebo nějakou aplikaci třetí strany.
V nejnovější verzi Google Play služeb se ale podařilo objevit, že práce na podpoře pro Quick Share na Apple systémech se stále pracuje. Dokonce zde máme i snímek obrazovky části, která se chystá. Jak jde vidět, tato nová funkce bude vyžadovat přihlášení, tedy Google účet. Můžeme jen spekulovat, že to souvisí například s možností sdílení jen mezi kontakty a vlastními zařízeními.
Kromě toho samotné sdílení souborů a jiného obsahu bude vyžívat end-to-end šifrování. Dá se předpokládat, že Quick Share na iOS bude vyžadovat také přihlášení, ale zatím nevíme, jestli bude nutné instalovat dodatečnou aplikací, případně bude vše integrováno do nějaké existující.
Možná by ale nebylo od věci, kdyby se společnosti Apple a Google dohodly na jednom standardu. To je sice nepravděpodobné, ale rozhodně by to nebylo naškodu.
