Google pracuje na Quick Share pro iPhony

Google pracuje na Quick Share pro iPhony
2025-08-28T11:37:06+02:00
• 28. 8. 2025#Android #iOS

Zdroj: Google

Už minulý rok se podařilo zachytit ve zdrojových kódech, že se pracuje na Quick Share pro iOS a macOS, ale od té doby se nic nového neobjevilo. Až nyní se podařilo zachytit další náznaky.

Quick Share pro iOS?

Sdílení souborů a vlastně jakéhokoliv obsahu mezi platformami napřímo, tedy ze zařízení na zařízení, bylo vždy trochu komplikovanější. Google to trochu zlepšil u Windows, kde je již k dispozici Quick Share, takže dostat něco z počítače nebo do počítače je o něco jednodušší. Problém je ale mezi Androidem a iOS. Někdy je jednodušší využít cloud, nebo nějakou aplikaci třetí strany.

V nejnovější verzi Google Play služeb se ale podařilo objevit, že práce na podpoře pro Quick Share na Apple systémech se stále pracuje. Dokonce zde máme i snímek obrazovky části, která se chystá. Jak jde vidět, tato nová funkce bude vyžadovat přihlášení, tedy Google účet. Můžeme jen spekulovat, že to souvisí například s možností sdílení jen mezi kontakty a vlastními zařízeními.

Quick Share iPhone sign in AssembleDebug 1000w 2223hjpg 1000x2223x

Zdroj: androidauthority

Kromě toho samotné sdílení souborů a jiného obsahu bude vyžívat end-to-end šifrování. Dá se předpokládat, že Quick Share na iOS bude vyžadovat také přihlášení, ale zatím nevíme, jestli bude nutné instalovat dodatečnou aplikací, případně bude vše integrováno do nějaké existující.

Možná by ale nebylo od věci, kdyby se společnosti Apple a Google dohodly na jednom standardu. To je sice nepravděpodobné, ale rozhodně by to nebylo naškodu.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat