Google přidává užitečnou vychytávku do Gemini Live

Zdroj: Google
Google se hodně stará o Gemini, zejména o nové funkce a možnosti, ale tentokrát jsme se dočkali jedné aktualizace, respektive vylepšení, které může být velmi nápomocné.
Gemini přináší dočasné chaty a pokročilé možnosti personalizace
Gemini Live a lepší navigace
Gemini Live se stává čím dál schopnějším asistentem, zejména když sdílíte obraz, tedy třeba přes kameru mobilu. Nejenže dokáže identifikovat věci, popsat je, případně cokoliv jiného, ale osobně používám tuto funkci například v obchodech u regálů s drobnými produkty. Jednoduše zamířím mobilem s Gemini Live na regál a zeptám se, kde je konkrétní produkt. Gemini ho umí najít rychleji než já nebo kdokoliv jiný.
Bohužel popis umístění je někdy trochu nedostatečným, ale s novou aktualizací to bude významně jednodušší. Google totiž přidal zvýraznění přímo do záběru. Samozřejmě to není jen o hledání. Gemini tak chce přímo ukazovat, co popisuje nebo čeho se týká jeho výklad. Níže můžete vidět prezentaci, jak funkce funguje.
Je možné, že se funkce objeví na vašem zařízení ihned, případně si budete muset chvíli počkat. Google dost často zavádí novinky po vlnách s časovým odstupem několika dnů nebo týdnů.
Zdroj: Tisková zpráva
