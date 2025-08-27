Honor GT 2 ohromí nejen 8 800mAh baterií

Honor GT 2 ohromí nejen 8 800mAh baterií
2025-08-27T09:00:41+02:00
• 27. 8. 2025#Android #Smartphony

Honor GT | Zdroj: Honor

Firma Honor v tuto chvíli má rozpracovaných hned několik novinek, a to nejen v podobě chytrých telefonů. Nicméně aktuální zpráva dává nahlédnout pod pokličku rovnou u dvou modelů, kterých bychom se na prodejních pultech měli dočkat jako Honor GT 2 a GT 2 Pro. Čínský producent hodlá zvolit prvky charakteristické pro nejvyšší segment mobilního trhu.

Jen to nejlepší

Honor GT 2 údajně v čele ponese 6,7palcový displej založený na technologii OLED LTPS. Následně také nabídne 1,5K rozlišení a integrovanou čtečku otisků prstů v ultrazvukové podobě. Ovšem musíme dodat, že některé zdroje dokonce hovoří o displeji s úhlopříčkou 6,83 palce.

Honor GT 2 953x399x

Honor GT 2 | Zdroj: Gizmochina

Hardwarovou stránku zastoupí buď čip Snapdragon 8 Gen 5 nebo starší Snapdragon 8 Elite od Qualcommu. Dále u nejvyšší paměťové konfigurace se očekává 24GB operační paměť RAM vedle 1TB interního úložiště. Navíc velký výkon si vyžádá vysokou spotřebu energie, což si dokonce pojistí 8 800mAh článkem baterie.

U něj nebude chybět technologie rychlého 100W nabíjení. Prozatímní informace uzavírá kovový rámeček ve středové části. Co se týče varianty Pro, tak u ní můžeme vyhlížet čipovou sadu Snapdragon 8 Elite 2. Závěrem obě novinky mají dorazit někdy během posledních dvou měsíců tohoto roku, kdy teprve vlastně zjistíme, jak moc byly dnešní zprávy přitažené za vlasy.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

