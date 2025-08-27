Honor GT 2 ohromí nejen 8 800mAh baterií

Honor GT | Zdroj: Honor
Firma Honor v tuto chvíli má rozpracovaných hned několik novinek, a to nejen v podobě chytrých telefonů. Nicméně aktuální zpráva dává nahlédnout pod pokličku rovnou u dvou modelů, kterých bychom se na prodejních pultech měli dočkat jako Honor GT 2 a GT 2 Pro. Čínský producent hodlá zvolit prvky charakteristické pro nejvyšší segment mobilního trhu.
Jen to nejlepší
Honor GT 2 údajně v čele ponese 6,7palcový displej založený na technologii OLED LTPS. Následně také nabídne 1,5K rozlišení a integrovanou čtečku otisků prstů v ultrazvukové podobě. Ovšem musíme dodat, že některé zdroje dokonce hovoří o displeji s úhlopříčkou 6,83 palce.
Hardwarovou stránku zastoupí buď čip Snapdragon 8 Gen 5 nebo starší Snapdragon 8 Elite od Qualcommu. Dále u nejvyšší paměťové konfigurace se očekává 24GB operační paměť RAM vedle 1TB interního úložiště. Navíc velký výkon si vyžádá vysokou spotřebu energie, což si dokonce pojistí 8 800mAh článkem baterie.
U něj nebude chybět technologie rychlého 100W nabíjení. Prozatímní informace uzavírá kovový rámeček ve středové části. Co se týče varianty Pro, tak u ní můžeme vyhlížet čipovou sadu Snapdragon 8 Elite 2. Závěrem obě novinky mají dorazit někdy během posledních dvou měsíců tohoto roku, kdy teprve vlastně zjistíme, jak moc byly dnešní zprávy přitažené za vlasy.
