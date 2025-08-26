Google zavádí povinné ověřování vývojářů pro instalaci Android aplikací, včetně sideloadingu

2025-08-26T22:00:27+02:00
• 26. 8. 2025#Android #Aplikace

Od roku 2026 čeká vývojáře i uživatele Androidu zásadní změna. Google oznámil, že na všech certifikovaných Android zařízeních bude možné instalovat pouze aplikace od ověřených vývojářů. Nové pravidlo se bude vztahovat nejen na aplikace z Google Play, ale také na alternativní obchody a ruční instalaci APK souborů (tzv. sideloading).

Google posiluje bezpečnost v rámci ověřování aplikací

Hlavním důvodem je boj proti malwaru a finančním podvodům. Podle Googlu se uživatelé setkávají s více než padesátinásobným množstvím škodlivého softwaru při instalaci aplikací z internetu oproti těm z oficiálního Google Play. Nový proces má fungovat tak, že Google nebude hodnotit obsah samotné aplikace, ale pouze ověří, kdo za ní stojí. Cílem je znesnadnit podvodníkům šíření falešných aplikací a zároveň zabránit tomu, aby se ti samí útočníci rychle vraceli s novými verzemi škodlivého softwaru.

Pro ty, kteří už publikují aplikace na Google Play, se toho příliš nezmění, většina vývojářů již podobným procesem prošla v rámci Google Play Console. Organizace například potřebují mít přidělené D-U-N-S číslo. Novinkou je ale vytvoření samostatné Android Developer Console určené pro vývojáře, kteří distribuují aplikace mimo Google Play. Ti si budou muset projít vlastním ověřovacím procesem. Google také počítá se studenty a hobby vývojáři, pro které připraví jednodušší postup odlišný od komerčních vývojářů.

Kdy pravidla začnou platit?

  • Říjen 2025 – první skupina vývojářů získá přístup k verifikačnímu procesu
  • Březen 2026 – proces se otevře všem
  • Září 2026 – povinné ověřování pro uživatele v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku
  • 2027 – globální rozšíření požadavku na všechny certifikované Android telefony a tablety

Uživatelům zůstává svoboda v tom, odkud aplikace instalují. Google výslovně uvádí, že sideloading ani alternativní obchody zakazovat nebude. Rozdíl je v tom, že na certifikovaných Android zařízeních (s předinstalovanými Google aplikacemi a službou Play Protect) bude od roku 2026 možné spouštět jen aplikace od vývojářů, kteří prošli ověřením. Díky tomu by mělo výrazně ubýt falešných a podvodných aplikací, které v posledních letech nejvíce zasáhly uživatele v jihovýchodní Asii a Latinské Americe.

