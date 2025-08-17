Google spouští Akce na letenky: nové vyhledávání levných letenek založeného na AI

Google spouští Akce na letenky: nové vyhledávání levných letenek založeného na AI
2025-08-17T22:00:20+02:00
• 17. 8. 2025#Android

Google představil Flight Deals – Akce na letenky, nový nástroj integrovaný do služby Google Letenky, který využívá umělou inteligenci k vyhledávání nejvýhodnějších letenek. Funkce je určena především cestovatelům, kteří jsou flexibilní a jejich hlavním cílem je ušetřit peníze při plánování další cesty.

Google spouští portál Akce na letenky

Na rozdíl od klasického vyhledávání, kde je třeba složitě kombinovat termíny, destinace a různé filtry, umožňuje Akce na letenky zadat požadavek přirozeným jazykem – podobně, jako byste se ptali přítele. Stačí napsat například „týdenní zimní dovolená ve městě se skvělým jídlem, jen přímé lety“ nebo „10denní lyžování v top středisku s čerstvým prašanem“. AI poté vyhodnotí vaše preference a navrhne nejlepší dostupné nabídky – včetně destinací, které by vás možná ani nenapadly.

Výjimečnost portálu Akce na letenky spočívá v kombinaci pokročilého AI porozumění a aktuálních dat z Google Letenky. Nástroj dokáže pochopit jemné nuance zadání a na jejich základě okamžitě vyhledat nejrelevantnější lety z databáze stovek aerolinek a rezervačních portálů. Výsledkem je rychlý přehled dostupných možností, které odpovídají jak rozpočtu, tak individuálním preferencím cestovatele.

videoframe 12988 1920x1082x

Zdroj: Blog Google

Akce na letenky je spuštěn v beta verzi, aby mohl Google sbírat zpětnou vazbu a zjistit, jak AI dokáže zlepšit proces plánování cest. Současně zůstává k dispozici původní Google Letenky, který bude nadále rozvíjen. Novinkou například bude možnost vyloučit tarify Basic Economy u letů v USA a Kanadě, což uživatelům usnadní vyhledávání pohodlnějších variant.

V následujících týdnech se portál Akce na letenky začne postupně zpřístupňovat uživatelům v USA, Kanadě a Indii, bez nutnosti speciální aktivace. Vyzkoušet ho bude možné přímo na stránce Akce na letenky nebo prostřednictvím nabídky v levém horním menu Google Letenky. U nás v Česku prozatím portál hlásí, že jeho funkce nejsou ještě dostupné a uživatelé mají využít klasického portálu pro hledání výhodných letenek.

Zdroj: blog.google

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

