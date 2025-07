iQOO Z10R láká na zakřivení přední strany a odolnost

Zdroj: iQOO

Vivo patří mezi největší výrobce mobilů, takže nemůže chybět subznačka. Sem tam se ale mobily objeví i pod jiným názvem na různých trzích, někdy jako iQOO, jindy přímo pod Vivo. Tentokrát zde máme model iQOO Z10R, který doplňuje řadu čítající iQOO Z10 Lite, iQOO Z10 Turbo a Turbo Pro.

Další kousek od Vivo

Novinka iQOO Z10R zapadne do střední třídy, a to nejen cenou. Výbava asi jen tak nenadchne, ale na druhou stranu nevypadá špatně. Například se zde nabízí několik certifikací kolem odolnosti, a nechybí ani vojenský standard. Mobil by tak měl odolat i náročnějším podmínkám.

Zajímavost u tohoto kousku je u foťáků. Hlavní je od Sony, ale ostatní jsou o méně známého výrobce Galaxycore. Možná se nám tedy rýsuje nová konkurence. Většinou se totiž začíná u levnějších mobilů, ale budeme si muset počkat, jestli spolupráce s Vivo dopadne dobře.

iQOO Z10R obsahuje i stereo reproduktory a výrobce se chlubí se zakřivením displeje, nebo možná spíše přední strany do všech stran. O výkon se stará Dimensity 7400 a energii dodává baterie s kapacitou 5700 mAh. Celkově se tak jedná o slušného zástupce střední třídy. Co se týče ceny, tak základní model vychází v přepočtu přibližně na 4 700 Kč.

Specifikace iQOO Z10R

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, 120Hz, až 1800 nitů

procesor: Dimensity 7400

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2

Android 15 + Funtouch OS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68 + IP69, MIL-STD-810H

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0

rozměry: 163,29 × 76,72 × 7,39 mm; 183,5 gramů

baterie: 5700 mAh + 44W

Zdroj: fonearena.com



