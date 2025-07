Google zřejmě chystá předplatné AI Lite

Zdroj: Google

Sice se dnes nabízí mnoho AI služeb, které jsou v základu zdarma, ale při větším používání nebo pro náročnější zpracování si jednoduše musí uživatel připlatit. Google nepatří mezi výjimky a již nyní má v nabídce tři verze předplatného, ale zřejmě se dočkáme ještě čtvrté verze.

Google AI Lite?

Současná nabídka od Googlu sice obsahuje tři verze, ale jedna je zcela zdarma. Součástí je Gemini 2.5 Flash a omezený přístup k modelu 2.5 Pro. Součástí je také 15 GB prostoru v cloudu. Dále se nabízí Google AI Pro za 549,99 Kč měsíčně, kde je navíc Flow, NotebookLM, integrace do dalších služeb a 2 TB prostoru v cloudu.

Nedávno jsme se dočkali dostupnosti verze Google AI Ultra, kde je ještě více služeb, 30 TB prostoru a také Youtube Premium. Zde si ale uživatel značně připlatí, rovnou 6890 Kč měsíčně. Je tak vidět, že zde chybí nějaký varianta v nižší cenové hladině, ale jak se ukazuje, něco se chystá. Konkrétně se podařilo zachytit přípravy v aplikaci Google, kde jsou v řetězcích uvedeny názvy jako ROGIN G1 Lite.

Právě slovo Robin je kódové označení pro Gemini a slovo Lite evokuje nějakou levnější verzi. Zmínek je v kódu poměrně hodně, ale nedozvídáme se zatím, co vše bude tato verze obsahovat. Dá se ale předpokládat, že cena bude nižší než u Google AI Pro. Můžeme jen odhadovat, že by tato verze mohla být postavena na Google One Basic se 100 GB prostoru v cloudu. Jen tedy bude doplněna o přístup k AI a možná bude chybět nějaká služba.

Vzhledem k tomu, že Basic přijde na necelých 60 Kč měsíčně, tak Google AI Lite by se mohlo nabízet s cenou kolem 200 Kč. Je to ale jen náš odhad a na nějaké detaily si budeme muset počkat.

