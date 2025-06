iQOO Z10 Lite láká na nižší cenu a baterii

Zdroj: iQOO

Vivo se snaží čím dál více zaujmout svou značkou iQOO, což jde vidět u posledních modelů série Z10. Nedávno novinky mají obří kapacity baterií, navíc i zbytek výbavy je velmi dobry. Dnes zde máme nejlevnější přírůstek iQOO Z10 Lite.

iQOO Z10 Turbo a Turbo Pro mají pořádné baterie, i přes 7000 mAh

Slušný základ

Zde již nelze očekávat velkou baterii, minimálně ne takovou, jaké jsou u ostatních modelů Z10. Důvodem je samotná cena, která vychází v přepočtu přibližně na 2500 Kč. Je tak jasné, že zde nebude něco extra, i tak samotná výbava velmi zajímavá, na takovou cenu.

iQOO Z10 Lite se chlubí například baterií o kapacitě 6000 mAh. Jen tedy nabíjení s výkonem 15 W není zrovna nejlepší. Dále má tento kousek i certifikaci IP64, takže vydrží setkání s vodou, ale na ponoření to není. Za zmínku ještě stojí stereo reproduktory a některé možná potěší konektor pro sluchátka.

Kde se šetřilo, je rozhodně displej. iQOO Z10 Lite má panel s rozlišením jen HD+. Navíc i základní verze má jen 4 GB operační paměti. Není jasné, jestli se tento kousek dostane pod tímto názvem do Evropy, ale je to možné, případně půjde na trh pod značkou Vivo. Do Česka asi zavítá prvně přes přeprodejce.

Specifikace iQOO Z10 Lite

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 90Hz, až 1000 nitů

procesor: Dimensity 6300

4/6/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 15 + Funtouch OS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infra

stereo

USB Type-C audio

IP64

5G (NSA: n1/n3/n40/n77(3300-3800MHz)/n78 | SA: n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n77(3300-3800MHz)/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C

rozměry: 165,7 × 76,3 × 8,09 mm; 199 gramů

baterie: 6000 mAh + 15W

Zdroj: fonearena.com



