Tesla Diner je restaurace s 80 nabíjecími stojany a obsluhujícími roboty

Tesla otevřela svoji vůbec první restauraci, Tesla Diner, a splnila tak dlouho očekávanou vizi Elona Muska. Po letech plánování a výstavby automobilka svůj projekt konečně představila veřejnosti. Retrofuturistický podnik tak nyní přináší zážitek nejen fanouškům a majitelům elektromobilů Tesla.

Tesla Diner otevřen

V americkém Los Angeles otevřela Tesla 21. července první Tesla Diner, unikátní kombinaci nabíjecí stanice, retrofuturistické restaurace a venkovního kina. Diner disponuje celkem 80 nabíjecími stojany Supercharger V4, které jsou kompatibilní s elektromobily Tesly i dalšími vozy s adaptérem NACS. Jedná se zároveň o největší městskou nabíjecí stanici na světě, otevřenou nonstop.

Diner ale není pouze o nabíjení. Atmosféru na místě zajišťují dvě obří 20metrové LED obrazovky, na kterých se promítají filmy a v budoucnu i třeba starty raket SpaceX. Návštěvníci si rovněž mohou vychutnat zážitek z venknovní terasy Skypad s výhledem na město a vybrat si z nabídky jídel.

Už během cesty si řidiči prostřednictvím obrazovky svého vozu mohou objednat burgery, hotdogy nebo třeba různé mléčné koktejly. Personál jim pak objednávku doručí buď přímo do auta nebo uvnitř restaurace. Součástí obsluhy Tesla Diner je pak i robot Optimus. Ten byl při slavnostním otevření spatřen při podávání popcornu a podle Muska vám už v příštím roce donese objednávku do auta právě on.

