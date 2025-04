To nej z uplynulého týdne #15 – podcast, Unison, Gemini, Ghibli a další

Zdroj: Midjourney

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Podcast: Voňavé mobily a mapy v hodinkách

Chyběly vám mapy v hodinkách a smrdí vám mobil? Na všechno máme odpověď v tomto dílu podcastu Pod Zlatou Lampou. Řeč bude také o nové Motorole Edge 60 Fusion a zmíníme také situaci ohledně cel. [pokračování článku]

Samsung spouští aktualizace na Android 15

Samsung oznámil dostupnost aktualizace na Android 15 s OneUI 7, konkrétně se tak má stát 10. dubna, tedy v našich končinách, ale samotný proces aktualizací již započal, minimálně ve světě. Aktuálně se tedy mohou těšit majitelé: [pokračování článku]

Gemini Live už umí pracovat s kamerou i obrazovkou

Nedávno jsme vás informovali o rozšíření možností Gemini Live, kdy tato funkcionalita se rozšiřuje o práci s kamerou a také sdílením obrazovky. Novinka je oficiálně k dispozici i na českém trhu. [pokračování článku]

Intel Unison končí, oblíbená aplikace pro propojení Androidu a iOS s Windows bude zrušena

Po nečekaném oznámení je jasno – Intel Unison, aplikace určená k propojení chytrých telefonů s počítači s Windows, bude oficiálně ukončena v červnu 2025. Tato zpráva přichází jako nepříjemné překvapení pro uživatele, kteří si zvykli na pohodlné propojení mezi Androidem, iPhonem a svým notebookem nebo desktopem. [pokračování článku]

Microsoft nahrazuje Remote Desktop, nová Windows App přichází i na Android

Společnost Microsoft oficiálně rozšiřuje svou novou aplikaci Windows App na platformu Android. Tím pokračuje v postupném nahrazování dosavadní aplikace Remote Desktop, která bude v květnu 2025 zcela ukončena. Windows App nabízí sjednocený přístup ke všem virtualizačním službám Microsoftu a přináší přepracované uživatelské prostředí, modernější zabezpečení i širší kompatibilitu. [pokračování článku]

Google chystá Gemini pro děti: AI pomocník na domácí úkoly, příběhy i zvídavé otázky

Umělá inteligence od Googlu se brzy přiblíží i těm nejmladším uživatelům. Podle nového kódu aplikace Google pro Android (verze 16.12.39) společnost pracuje na dětské verzi své AI platformy Gemini, která by mohla nabídnout zábavné i vzdělávací funkce přizpůsobené právě dětem. [pokračování článku]

Dimensity 9400+ je nový rychlejší procesor pro mobily

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nového procesoru Dimensity 9400 od Mediateku. V současnosti patří mezi to nejlepší, co trh nabízí. Současně je rovnocenným rivalem pro Snapdragon 8 Elite. Nyní jsme se ale dočkali modernizované verze Dimensity 9400+. Jde tak v podstatě o předvoj před další generací, která by se měla představit v druhé polovině roku. [pokračování článku]

Oppo představilo tři modely série Find, základní vypadá lákavě

Oppo má na svém kontě hodně zajímavé kousky, které se sem tam dostanou i na český trh, případně ten evropský. V říjnu minulého roku jsme se dočkali modelů Oppo Find X8 a X8 Pro a nyní zde máme pokračování v podobě Oppo Find X8s, Oppo Find X8s+ a Oppo Find X8 Ultra. [pokračování článku]

Oppo Watch X2 Mini jsou nové hodinky se Snapdragonem

Oppo se věnuje hodinkám již několik let a nabízí i více řad. Sice se na našem trhu moc neobjevují, ale na druhou stranu se k nám mnohdy v poslední době dostanou pod značkou OnePlus. To možná bude nakonec i případ dnešní novinky Oppo Watch X2 Mini. [pokračování článku]

Zábavné AI editory ve stylu Ghibli mohou ohrozit vaše soukromí, varují experti

Editor obrázků ve stylu japonského studia Ghibli? Pro mnohé uživatele neodolatelná kombinace zábavy a kreativity. Jenže za vizuálně okouzlujícím výsledkem se mohou skrývat nečekaná rizika pro vaše soukromí. Odborníci ze společnosti GenTM – pod níž spadají značky jako Avast, Norton, Avira a CCleaner – varují, že umělá inteligence, která tyto nástroje pohání, dnes dokáže zpracovávat i dříve nepostřehnutelné detaily. A právě to může být problém. [pokračování článku]

Google Mapy nabídnou městům a firmám přístup k datům o infrastruktuře, dopravě i životním prostředí

Google nově zpřístupňuje rozsáhlá data ze své platformy Google Maps Platform prostřednictvím nástroje BigQuery, což má umožnit městům, vývojářům i firmám efektivněji analyzovat dopravu, infrastrukturu a další klíčové prvky veřejného prostoru. Oznámení přichází v době, kdy je důraz na data a jejich využití v rozhodování stále zásadnější – a nejen ve velkých městech. [pokračování článku]

Pozor na nové techniky šíření virů. Nebezpečí číhá i skrze CAPTCHA, varuje HP Threat Report

Společnost HP zveřejnila zprávu Threat Report, která upozorňuje na rostoucí využívání falešných ověřovacích testů CAPTCHA a dalších typů podvodů v prostředí internetu. Útočníci nové metody používají, aby přiměli uživatele k infikování jejich zařízení, převážně počítačů. Tento trend souvisí s tím, že uživatelé jsou zvyklí procházet složitějšími ověřovacími procesy. Lidé už jsou zvyklí potvrzovat dvoufázové ověření a jsou proto slepější k podvodům, které takové potvrzení vyžadují, protože je pro ně rutinní takové ověření bezmyšlenkovitě potvrdit. [pokračování článku]

