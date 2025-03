Gemini Live začíná na Androidu podporovat kameru Astra a sdílení obrazovky

Zdroj: 9to5google

Google plní své sliby, které dal na letošním veletrhu MWC. Do aplikace Gemini Live začíná postupně přidávat nové možnosti sdílení obrazovky a živého přenosu z kamery, které jsou součástí projektu Astra. První uživatelé na Androidu již mají tyto funkce k dispozici, a to včetně schopnosti komunikovat s okolním světem v reálném čase prostřednictvím kamery.

Co přesně přináší nová funkce Gemini Live?

Někteří uživatelé Androidu už mohou v rozhraní Gemini Live vidět nové tlačítko „Share screen with Live“, které se objevuje nad existujícím návrhem „Ask about screen“. Po jeho aktivaci je možné sdílet celou obrazovku zařízení. Zatím ale chybí možnost sdílet pouze konkrétní aplikaci, což by mnozí uživatelé jistě ocenili.

Kromě toho je v rozhraní Gemini Live nově dostupná i funkce živého přenosu z kamery. Stačí otevřít plnou verzi Gemini Live, spustit video stream a tlačítkem v pravém dolním rohu přepnout na přední kameru. Tím se odemkne možnost vizuální interakce s okolním světem – třeba ukázat objekt, který má Gemini rozpoznat, nebo prostředí, které má popsat.

Podle aktuálních informací se jedná o postupné zavádění – novinky nejsou zatím dostupné na všech zařízeních. První potvrzený případ pochází z telefonu Xiaomi se zaplaceným předplatným Google One. Přístup k těmto funkcím by měl být prioritně dostupný pro předplatitele Gemini Advanced (AI Premium, od 19,99 USD měsíčně).

Již dříve Google uvedl, že vlastníci telefonů Pixel a připravované řady Galaxy S25 budou mezi prvními, kdo dostanou přístup k technologiím Project Astra. Neexistuje však žádný technický důvod, proč by funkce nemohly být dostupné i na jiných Android telefonech – jejich rozšíření je tak pravděpodobně otázkou času a marketingové strategie.

Zatímco na Androidu už Astra pomalu ožívá, na iOS zatím tyto funkce chybí. Google sice naznačuje, že plánuje rozšíření podpory i pro iPhony, ale přesné načasování neoznámil. Navíc funkce jako Talk Live s podporou fotografií, souborů a videí z YouTube zatím na iOS nejsou dostupné.

