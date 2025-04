Oppo představilo tři modely série Find, základní vypadá lákavě

Zdroj: Oppo

Oppo má na svém kontě hodně zajímavé kousky, které se sem tam dostanou i na český trh, případně ten evropský. V říjnu minulého roku jsme se dočkali modelů Oppo Find X8 a X8 Pro a nyní zde máme pokračování v podobě Oppo Find X8s, Oppo Find X8s+ a Oppo Find X8 Ultra.

Find X8s je asi nejzajímavější

Můžeme začít rovnou Ultra modelem. Ten se hlavně chlubí novějšími senzory na zadní straně, které mají po technické stránce velmi dobré specifikace, ale jak už to bývá, tak hodně bude záležet na samotném softwaru. Velikost senzorů nebo počet megapixelů není to rozhodující u mobilů. I tak to vypadá na velmi zajímavého adepta na mezi foto mobily. Oppo navíc zakomponovalo engine ProXDR pro vylepšení výsledných snímků. Nezapomnělo se na zkopírování konkurence, takže na boku zařízení je nové tlačítko sloužící jako spoušť foťáku, přičemž podporuje i dotyková gesta.

I ostatní specifikace jsou velmi zajímavé, ale například displej nedosahuje nějakého velkého jasu, tedy co se týče maxima, ale 1600 nitů je více než dostatečná hodnota. Oppo Find X8s+ v této sérii působí spíše jako pozvolná evoluce s novějším procesorem a celkově působí jako větší top model.

I tak nejzajímavějším kouskem v této sérii bude asi Oppo Find X8s, tedy základní model. I ten má poměrně slušné specifikace. Možná na první pohled nepůsobí nějak netradičně, ale za pozornost stojí velikost mobilu. Oppo Find X8s má lehce přes 150 mm, takže jde vlastně o kompaktní mobil, tedy na dnešní dobu. I tak se společnost podařilo vměstnat baterii o kapacitě 5700 mAh. Možná se tak po dlouhé době skutečně dočkáme malých výkonných mobilů.

Jak to už ale bývá, tyto novinky si nacházejí cestu na český trh sporadicky, zpravidla přes přeprodejce, takže ceny jsou ve výsledku o něco vyšší. Vzhledem k tomu, že Oppo u nás spíše působí přes subznačku OnePlus, snad se jedná o lehký předvoj toho, na co se můžeme těšit. Základní modely mají nastavené tyto ceny (po přepočtu, bez daně):

Oppo Find X8s: cca od 12 900 Kč

Oppo Find X8s+: cca od 12 900 Kč

Oppo Find X8s Ultra: cca od 20 000 Kč

Specifikace Oppo Find X8s

displej: 6,32 palců, 2640 × 1216 pixelů, 1-120Hz, AMOLED, až 1600 nitů, OPPO Crystal Shield

procesor: Dimensity 9400+

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Android 15 + ColorOS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 50 MPx, zoom, OIS přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP68 + IP69

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), dual-antenna NFC, USB Type-C

rozměry: 150,59 x 71,82 x 7,73 mm; 179 gramů

baterie: 5700 mAh + 80W SuperVOOC, 50W bezdrátově

Specifikace Oppo Find X8s+

displej: 6,59 palců, 2760 × 1256 pixelů, 1-120Hz, AMOLED, až 1600 nitů, OPPO Crystal Shield

procesor: Dimensity 9400+

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Android 15 + ColorOS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 50 MPx, zoom, OIS přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP68 + IP69

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), dual-antenna NFC, USB Type-C

rozměry: 157,53 x 74,51 x 7,95 mm; 198 gramů

baterie: 6000 mAh + 80W SuperVOOC, 50W bezdrátově

Specifikace Oppo Find X8 Ultra

displej: 6,82 palců, 3168 x 1440 pixelů, 1-120Hz, AMOLED, až 1600 nitů, OPPO Crystal Shield

procesor: Snapdrago 8 Elite

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB

Android 15 + ColorOS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS 50 MPx, 6x zoom, periskopický, OIS 2MPx, spektrální přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP68 + IP69

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), dual-antenna NFC, USB Type-C

rozměry: 163,09 x 76,80 x 8,78 mm; 226 gramů

baterie: 6100 mAh + 100W SuperVOOC, 50W bezdrátově

