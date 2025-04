To nej z uplynulého týdne #14 – Apple, X, Mapy, Edge a další novinky

;

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Podcast: Ultra mobil pro ultra lidi

Dneska to bude možná o nejlepším fotomobilu roku 2025. Otestovali jsme totiž nové Xiaomi 15 Ultra s nemalým batůžkem na zádech. S Michalem si tak probereme, jak tento mobil fotí, a jak obstojí také v běžném životě. [pokračování článku]

T-Mobile má nový tarif Next Extra neomezeně 5XL

Už několik měsíců zde máme nové tarify od T-Mobile, které se jmenují Next. Dá se říci, že se u nich snaží nalákat na služby navíc, jako je třeba Alza+ nebo Max. Nyní zde máme rozšíření o novinku nazvanou Next Extra neomezeně 5XL. [pokračování článku]

iOS 18.4 je k dispozici, přináší hlavně Apple Intelligenci

Zatímco v minulosti Apple vydával dodatečné aktualizace k operačnímu systému bez nějakého většího povšimnutí nebo pozornosti, tak nyní je tomu jinak. Nejde totiž jen o vylepšení, optimalizaci nebo opravu. Mnohdy jsou součástí důležité novinky. Ne vždy jsou ale určeny pro všechny země. [pokračování článku]

GUG: Duben, vzdělávat ještě budem!

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Motorola Edge 60 Fusion je novinka s cenou 9 999 Kč

Motorola si na dnešní den připravila jednu novinku pro Českou republiku. Mobil se jmenuje Motorola Edge 60 Fusion a je to jeden z více zástupců této třídy. V tomto případě tedy spíše začíná společnost se základním modelem, ale jeho výbava není nějak špatná a asi zaujme nejednoho zájemce. [pokračování článku]

Nové Garmin Vivoactive 6 přichází na trh

Společnost Garmin na apríla představila nové chytré hodinky ze své populární řady Vivoactive, jež se zaměřuje převším na zdraví a sledování kondice. Model Vivoactive 6 přichází s náloží nových funkcí a velmi zajímavou cenou. Na co se můžete těšit? [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Beta 3.2

Většinou Google vydá novou beta verzi rozpracovaného systému, následně se dočkáme menší opravné aktualizace. Nyní udělal výjimku a nepočkal ani na polovinu dubna. Vydává Android 16 Beta 3.2, kde jsou obsaženy opravy s haptickou odezvou, větší spotřebou energie a některé problémy s problikáváním displeje u některých modelů. Kromě toho se zapracovalo na optimalizaci a stabilitě. Samotná aktualizace má sotva 35 MB, ale stejně se dočkáme ještě Android 16 Beta 4, tedy poslední verze, která bude dostupná asi v polovině dubna. [pokračování článku]

Alcatel se vrátí, minimálně se pokusí o vzkříšení

Když se řekne slovo Alcatel, tak mobilním nadšencům hned vyplave na mysli mobil ve tvaru sněhuláka, tedy něco z řady OneTouch. Samotná značka se pokusila uspět i na poli smartphonů, ale nikdy se jí to v podstatě nepodařilo. Mezi poslední mobily například patří Alcatel 1V 2021 s Android Go z roku 2021, ale ještě rok na to vyšlo pár zařízení, ale tím to skončilo. Nyní zde máme ohlášení návratu. [pokračování článku]

Apple ve Francii obdržel pokutu ve výši 162 milionů dolarů kvůli App Tracking Transparency

Francouzský úřad pro hospodářskou soutěž (Autorité de la concurrence) udělil společnosti Apple pokutu ve výši 150 milionů eur, tedy zhruba 162,4 milionu dolarů. Důvodem je údajné zneužívání dominantního postavení na trhu prostřednictvím systému App Tracking Transparency (ATT). Ten měl podle rozhodnutí úřadu poškodit zejména menší vývojáře tím, že vytvářel nepřiměřeně složité podmínky pro sledování uživatelů ve třetích aplikacích. [pokračování článku]

Čínská automobilka BYD vstoupila na český trh

Do České republiky přijela elektromobilita nové éry. Alespoň to tedy tvrdí čínská automobilka Build Your Dreams, jež je známá pod zkratkou BYD. Na český trh vstupuje s celkem třemi vozy a do konce roku u nás plánuje otevřít až 30 prodejen. [pokračování článku]

Škoda odhalila nový sportovní elektromobil Elroq RS

Mladoboleslavská automobilka nezaspala. Představila totiž novou sportovní verzi elektromobilu Elroq. Mimo vyšší výkon nabídne Škoda Elroq RS i atraktivní design a více než dostatečný dojezd. Co všechno o nové škodovce víme? [pokračování článku]

Mapy od Seznamu jsou k dispozici pro hodinky

Populární mapová služba Mapy.cz mění svou podobu a také doménu na Mapy.com. Hlavním cílem je vstoupit na globální trh a zřejmě postupně na vybraných trzích konkurovat větším službám. Dlouhou dobu byla slibována aplikace pro chytré hodinky a nyní jsme se dočkali. [pokračování článku]

Apple čelí žalobě ve výši 5 miliard dolarů kvůli e-knihám a nejasným licenčním podmínkám

Společnost Apple čelí hromadné žalobě v hodnotě 5 miliard dolarů, kterou podali nespokojení zákazníci kvůli způsobu, jakým firma nabízí elektronické knihy v aplikaci Books. Žaloba tvrdí, že Apple porušil kalifornské zákony o klamavé reklamě tím, že zákazníky vědomě uvedl v omyl – konkrétně tím, že při nákupu e-knihy nebylo zcela jasné, že ve skutečnosti nekupují trvalé vlastnictví, ale pouze odvolatelné licenční oprávnění. [pokračování článku]

Údajný únik dat z X odhalil profily téměř 2,87 miliardy uživatelů, Elon Musk zatím mlčí

Sociální síť X (dříve Twitter) čelí podezření z dosud největšího úniku dat v historii internetu. Podle informací, které se objevily na fóru Breach Forums, došlo k odcizení a zveřejnění profilů téměř 2,87 miliardy uživatelů, přičemž celkový objem uniklých dat dosahuje 400 GB. Únik údajně provedl bývalý zaměstnanec společnosti během rozsáhlých propouštění, k nimž došlo v rámci reorganizace po převzetí firmou Elona Muska. [pokračování článku]

