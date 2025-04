Samsung spouští aktualizace na Android 15 [aktualizováno]

Zdroj: Samsung

Aktualizováno 7. 4.

Samsung oznámil dostupnost aktualizace na Android 15 s OneUI 7, konkrétně se tak má stát 10. dubna, tedy v našich končinách, ale samotný proces aktualizací již započal, minimálně ve světě. Aktuálně se tedy mohou těšit majitelé:

Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Samozřejmě je nutné připočítat novější modely S24, Fold a Flip. V květnu budou následovat další modely, ale ze jde spíše o přibližný plán. Minimálně ukazuje celkový plán aktualizací.

Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ a Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum5

Galaxy Quantum4

Červen

Galaxy Tab S9 FE a Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum3

Galaxy Jump3

Galaxy Jump2

Galaxy Buddy3

Galaxy Tab A9 and Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Wide 7

Aktualizováno 21. 3.

České zastoupení společnosti Samsung nám sdělilo, že aktualizace na One UI 7 s Androidem 15 bude v Česku dostupná 10. dubna, tedy o tři dny později než na jiných trzích. Současně došlo k rozšíření dostupnosti v první vlně o několik modelů. Dočkají se tedy majitelé série Galaxy S24 a pak modelů Galaxy Z Flip6 a Z Fold6. Týden na to se dočkají uživatelé Galaxy S24 FE, S23, Galaxy Z Fold5 a Z Flip5. V následujícím týdnu pak bude dostupná pro Galaxy S23 FE, S22, Galaxy Z Fold5 a Z Flip5. U tabletů jsme se dočkali rozšíření o sérii Tab S8, která se dočká na konci dubna. Od května pak budou následovat další modely.

Aktualizováno 18. 3.

Před dvěma týdny jsme jen věděli, že Samsung začne s aktualizacemi na Android 15 až v dubnu, ale dnes je již známé i datum. Vše odstartuje 7. dubna a první se dočkají OneUI 7 s Androidem 15 modely série Galaxy S24 současně s Galaxy Z Fold6 a Z Flip6. V následujících týdnech budou následovat série Galaxy S23, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S9 a modely Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 and Z Flip5. Až poté se dočkají majitelé dalších modelů. Ti si mohou počkat i několik týdnů nebo měsíců, než se na ně dostane řada.

Samsung tentokrát nabral pořádné zpoždění, zejména s ohledem na aktuální beta testování Androidu 16. Na druhou stranu Samsung již pracuje na OneUI 8 s Androidem 16.

Aktualizováno 5. 3.

V minulosti by už mnozí měli na svých smartphonech a tabletech Galaxy od Samsungu nejnovější verzi systému, ale letos došlo ke značenému zpoždění. Sice se nyní testuje veřejná beta verze, ale nebylo jasné, kdy bude vydána stabilní varianta. Nyní americké zastoupení společnosti uvedlo, že stabilní verze OneUI 7 s Androidem 15 zamíří na mobilní telefony a tablety v dubnu. Respektive dojde ke spuštění aktualizačního procesu, kdy se dočkají první nejnovější top modely a následovat budou nižší třídy a starší zařízení. To může zabrat i několik měsíců. Bohužel v červnu již vyjde Android 16 a není jasné, jak dlouho si na něj počkají majitelé Samsung zařízení.

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Aktualizováno 3. 11.

Dle dostupných informací Samsung posunul vydání One UI 7 se systémem Android. Sice společnost zatím oficiálně nic neoznámila, tak zatím čekáme na beta verzi systému pro Galaxy mobily. Sice jsme se měli už dočkat, ale zatím zde není jakýkoliv beta program. Zdroje ale naznačují, že dochází k dalšímu posunu, a to o několik týdnů. Co se ale týče vydání stabilní verze, ta by měla být dostupná s uvedením nové generace Galaxy S. Jedno je jasné, Samsung dělá značné změny ve své nadstavbě, které zdržují celý proces aktualizace. Jak bude stíhat v dalším roce, nevíme, ale Google plánuje změny, co se týče vydávání nových verzí.

Google příští rok vydá dvě verze Androidu, současně první přijde dříve

Původní článek 4. 10.

Každý rok se snažíme sledovat s pomocí našich čtenářů, jak se šíří nová verze systému Android. V posledních letech platilo, že Samsung patřil mezi ty první společnosti, které vydaly aktualizaci. Letošní rok je ale jiný. Sice Android 15 ve stabilní verzi je již k dispozici v rámci Android Open Source Project pro výrobce, ale třeba samotné Pixely od Googlu ještě nemají tuto verzi a ještě chvíli si budou muset uživatelé počkat. Zatím jen jedna společnost začala šířit novou verzi. Co se týče mobilů od Samsungu, tak zde bude značné zdržení.

Galaxy a Android 15

Samsung sem tam vydá bezpečnostní aktualizaci rychleji než sám Google, ale v případě kompletního systému nepatřil mezi ty nejrychlejší, ale na druhou stranu aktualizoval asi největší množství mobilů, jak můžeme vidět u šíření Androidu 14. Minulý rok začala společnost šířit aktualizaci v listopadu, a to u top modelů, ale následně se dočkaly další řady.

Samsung na své vývojářské konferenci v tomto týdnu uvedl některé informace kolem nadstavby One UI 7, která je postavena na Androidu 15. Sice se dříve spekulovalo, že by došlo k dřívějšímu vydání, ale to už neplatí. Samsung přímo uvedl v oficiálním prohlášení, že beta verze One UI 7 přijde ke konci roku. Což znamená, že letos nedojde k vydání stabilní verze nadstavby s Android 15 pro mobily Galaxy.

Některé zdroje uvádí, že k vydání aktualizace dojde až po vydání nové generace mobilů Galaxy S25. Důvodem ke zdržení mají být nejrůznější funkce navíc, grafické změny a propojení s celým ekosystémem. Někteří naznačují, že ještě nyní probíhá rozhodovací proces, co bude přidáno, co se změní a podobně. Co skutečně zdržuje vydání, není jasné, ale je zde i možnost, že jednoduše Samsung bude chtít přejít na model, že nová verze bude prvně na nových mobilech. Až následně dojde k vydání na starší mobily. V podstatě podobný systém jako u Applu a svého času u Googlu.

