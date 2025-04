Alcatel se vrátí, minimálně se pokusí o vzkříšení

Zdroj: Alcatel

Když se řekne slovo Alcatel, tak mobilním nadšencům hned vyplave na mysli mobil ve tvaru sněhuláka, tedy něco z řady OneTouch. Samotná značka se pokusila uspět i na poli smartphonů, ale nikdy se jí to v podstatě nepodařilo. Mezi poslední mobily například patří Alcatel 1V 2021 s Android Go z roku 2021, ale ještě rok na to vyšlo pár zařízení, ale tím to skončilo. Nyní zde máme ohlášení návratu.

Francouzská estetika?

Pokud jde o samotnou značku Alcatel, tak pochází z Francie, ale majitelem je nějakou dobu společnost Nokia, přičemž pod licencí se v poslední době starala o výrobu společnost TCL. Vypadalo to, že se už ani nedočkáme nových mobilů, ale evidentně má TCL trochu jiné plány. Pokud byste čekali, že tentokrát vzkříšení bude doprovázeno agresivní strategií a snahou nabídnout nějaké zařízení, které by otřáslo nějakým segmentem, zklameme vás.

Alcatel 1V; Zdroj: Alcatel

Ze samotných vyjádření zástupců společností vyplývá, že zde hlavně půjde o nabídnutí zařízení s dobrým poměrem ceny a výkonu. Dokonce se má většinou jednat o zařízení se stylusem. Nepředpokládáme, že půjde o konkurenci pro krále mobilů se stylusem, tedy Galaxy Sx Ultra/Note. Také mají být mobily ovlivněny francouzskou estetikou, což nevíme, jak si představit.

Další podstatnou věci bude, že se všechny mobily budou pyšnit označením „Make In India“. Ostatně to bude primární cíl této značky a asi i startovací trh. Jestli a případně kdy dojde k rozšíření do dalších krajin, nevíme, asi bude záležet, jak firma uspěje v Indii.

V tuto chvíli ale jde spíše o oznámení a samotné sociální sítě značky Alcatel jsou tak nějak mrtvé. Některé účty neexistují, jako na Instagramu, jiné od roku 2019 nemají nový obsah.

