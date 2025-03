Zdroj: T-Mobile

T-Mobile má nový tarif Next Extra neomezeně 5XL

Už několik měsíců zde máme nové tarify od T-Mobile, které se jmenují Next. Dá se říci, že se u nich snaží nalákat na služby navíc, jako je třeba Alza+ nebo Max. Nyní zde máme rozšíření o novinku nazvanou Next Extra neomezeně 5XL.

Next Extra neomezeně 5XL

U tohoto tarifu je jeden podstatný rozdíl, ale první se zmíníme o základním nastavení. Samozřejmě má neomezené volání a SMS, neomezená data plnou rychlostí, přičemž v rámci EU se nabízí 91 GB. Mimo EU je limit pak 10 GB. Stále je u něj k dispozici Alza+.

Ten jeden podstatný rozdíl je zde právě u služby Max. Tu můžete nahradit Netflixem. I zde ale platí omezení na 12 měsíců. Vše je totiž spojeno s jinou novinkou. T-Mobile zařazuje do své nabídky Netflix, který si mimo jiné můžete přiobjednat k jakémukoliv tarifu.

Základní, 1 zařízení, 720 p (HD), 239 Kč

Standardní, 2 zařízení 1 080 p (full HD), 309 Kč

Premium, 4 zařízení, 4K + HDR, 379 Kč

Co se ale týče nového tarifu Next Extra neomezeně 5XL, tak je zde cena 1785 Kč měsíčně. To je hodně vysoká suma za tarif s takovým doplňkem. V nabídce operátora bude od 1. 4. 2025.

