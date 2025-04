Čínská automobilka BYD vstoupila na český trh

Zdroj: BYD

Do České republiky přijela elektromobilita nové éry. Alespoň to tedy tvrdí čínská automobilka Build Your Dreams, jež je známá pod zkratkou BYD. Na český trh vstupuje s celkem třemi vozy a do konce roku u nás plánuje otevřít až 30 prodejen.

Elektromobily BYD konečně i u nás

Tak je to tady. Čínský výrobce elektromobilů a největší konkurent kalifornské Tesly oficiálně vstoupil na český trh. Vlajkovým modelem nabídky společnosti BYD u nás je plně elektrické SUV Sealion 7. Tento vůz zvládne z nuly na sto zrychlit již za 4,5 sekundy a nabídne dojezd až 502 kilometrů. Sealion 7 pak startuje s cenou 1 198 000 korun českých.

Druhou možností plně elektrického automobilu pro české zákazníky je pak elegantní sedan Seal. Ten je postaven na stejné platformě jako Sealion 7. Díky nižšímu profilu ale na jedno nabití dokáže urazit až 570 kilometrů dle cyklu WLTP a z nuly na sto zrychlí za 3,8 sekundy. Pro koupi modelu Seal si pak budete muset připravit 1 148 000 Kč.

Na své si ale přijdou i milovníci plug-in hybridů. Těm je určeno rodinné SUV Seal U DM-i se základní cenou 966 000 korun a kombinovaným dojezdem až 1000 kilometrů. Zrychlení z nuly na sto za 5,9 sekundy, 18,3kWh baterie a spotřeba 6,4 litrů na sto kilometrů jsou hlavní specifikace tohoto SUV.

Další své modely uvede čínský výrobce na český trh v následující etapě rozšiřování nabídky, která by měla přijít již brzy. Dočkat bychom se měli například kompaktního elektrického SUV s názvem Atto 2. Těšit se pak mohou i na Slovensku. Tam plánuje Build Your Dreams v dohledné době otevřít až 20 prodejen.

