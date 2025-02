iPhone 17 Air si vypůjčí design od Googlu

Zdroj: fpt.

Tento rok máme očekávat větší změny u iPhonů, a to nejen v případě technologií, i design má být nový. Už jsme zde měli ukázku toho, jak by měl vypadat iPhone 17 Air (Slim), ale nakonec se zřejmě dočkáme jiného designu.

Všechny modely iPhone 17 by měly přinést displeje s vysokou obnovovací frekvencí

Jako od Googlu

Letos se máme dočkat zcela nového modelu od Applu. Zatím dostal názvy jako iPhone 17 Slim nebo Air a dokonce se objevily rendery, jak by mohl vypadat. Nyní ale Youtube kanál fpt. přichází s dalšími, které mají ukazovat kompletní podobu, jakou máme očekávat.

To by odpovídalo nedávným renderům regulérních modelů. Samozřejmě se nyní stále pohybujeme na úrovni spekulací a dokud mobily nebudou představeny, nemůžeme si být zcela jisti. Kromě toho se dozvídáme, že by právě tento model měl nahradit Plus model, který se již nemá dělat.

Zadní strana skutečně ponese jen jeden snímač, dle informací. Čemu se ale Apple nevyhne, bude kritika za design, nebo mírný výsměch. Pokud mobily budou mít tento design, bude Apple čelit osočování, že vykrádá designové prvky od Googlu. Jen stačí říci, že podobný design se objevil už u Nexusu 6P (recenze), ale také u Pixel 9. Co se týče ceny, měla by být vysoká, kolem 1300 dolarů.



