Recenze Pixel 9 Pro XL – král Androidů?! [recenze]

Pixel 9 Pro XL

Není to tak dávno, co jsme testovali Pixel 8 Pro, jelikož jeho recenzi jsme si ponechali na oficiální vstup těchto Google telefonů do Česka na letošní květen. Uběhlo pár měsíců a už tu máme nástupce v podobě Pixel 9 Pro XL. Jakkoliv jeho přídomek XL naznačuje něco většího, velikostí odpovídá loňskému Pro modelu, který totiž neměl menšího bratříčka. Pojďme se tak podívat, co je u největšího Pixelu nového.

Nová konstrukce

Inovovaný design je jednou z hlavních devízou nového Pixelu 9 Pro. Zaoblené tělo a vizor jsou nenávratně pryč. Přivítejte náhorní plošinu, jak nový fotomodul označil náš šéfredaktor v recenzi menšího Pixelu 9. Je to takový velký ostrov na zádech stále připomínající design vizoru, na kovový rám však již nenavazuje. Fotomodul poměrně hodně vystupuje z těla zařízení, který možná ani obal nedorovná. Tolik to však nevadí, jelikož na stole se telefon neviklá.

Celé tělo nyní mnohem více připomíná nejnovější generace iPhone. Osobně mi to nevadí, přijde mi, že nyní působí Pixel zase o něco lépe a dospěleji, což mi potvrdilo i několik lidí v okolí. My jsme na test dostali konzervativní černou verzi obsidian, v prodeji je ale také šedá hazel, růžová rose quartz nebo bílá porcelain.

Boční rám je pak u Pro Pixelu lesklý, zatímco záda jsou matná. Je to tedy přesně opačně než u základního Pixelu. Matná záda jsou skvělá, rám logicky pak chytá otisky.

Co mě stále mírně štve je prohozené tlačítko pro odemčení a dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Pixel to má jako jeden z mála obráceně, a vždy když ho začnu testovat, tak si místo zamčení měním hlasitost.

Čtečka otisků prstů je konečně rychlá. Google nasadil namísto optického řešení ultrazvukovou a konečně tak stačí prst jen na zlomek vteřiny přiložit a je odemčeno. Stále je k dispozici i odemykání obličejem, které i s jedním fotoaparátem nabízí stejné zabezpečení jako čtečka otisků.

Jasnější displej

Zobrazovací panel nabízí zase o něco vyšší jas a viditelnost na přímém letním slunci je výborná. Displej má úhlopříčku 6,8 palce a pokud vám to přijde moc, můžete letos sáhnout po menší verzi bez přídomku XL. To se mi moc líbí a kompaktní top modely by měly mít na trhu své místo.

Oproti předchůdci se vylepšil maximální jas, přičemž viditelnost na slunci je skvělá. Maximum je 2000 nitů, v peaku 3000 nitů. Líbí se mi symetrické rámečky kolem displeje. Obnovovací frekvence je 120 Hz, přičemž tu máme LTPO panel. Pokud na obrazovce není žádný pohyb, tak frekvence klesá na 1 Hz, čímž se šetří baterie. Pro plné vynucení používání 120 Hz je nutné v nastavení zaškrtnout “plynulý obraz”.

Displej má k dispozici dvě nastavení barev – adaptivní a přirozené. První volba je výchozí a má trošičku živější barvy. Osobně preferuji přirozené zobrazení, nicméně adaptivní volba mi zde na Pixelu vůbec nevadí, barvy jsou jen decentně živější.

Hardware nový Tensor

Procesorem je opět čip z dílen Googlu a ten si ho stále i pro tuto generaci nechává vyrábět u Samsungu jeho 4nm procesem. Ten není tak dobrý jako TSMC a jeho 3nm, na který spoléhají ostatní, nicméně Google se ani nesnaží soutěžit s jinými top procesory. Jde si vlastní cestou a zaměřuje se především na optimalizaci a AI výkon.

V praxi je vše bleskurychlé a myslím, že až čas ukáže, jak tento čip bude stačit třeba i ve hrách za pár let oproti stejně starým čipům. V tradičních benchmarcích nicméně už dnes dosahuje na nižší skóre blížící se loňskému Snapdragonu 8 Gen 2. To však stále není špatné a přijde mi absurdní, jak nový Tensor G4 někteří kolegové z jiných redakcí přehnaně kritizují.

Operační paměť narostla na 16 GB z čehož je část rezervovaná pro Gemini AI. O té si povíme ještě trochu později. Jakkoliv má telefon USB 3.2, do mého počítače data tekla spíše rychlostí USB 2.0 z nepochopitelného důvodu.

Specifikace Pixel 9 Pro XL

displej: 6,8 palců, 2992 x 1344 pixelů, LTPO OLED, 1-120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Tensor G4 + Titan M2

RAM: 16 GB

úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB

Android 14

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1,68, OIS 48 MPx, ultra širokoúhlý 48 MPx, 5x zoom, OIS přední – 42 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, pokročilé odemykání obličejem

IP68

stereo

5G, USB-C (3.2), Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, Dvoupásmové GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), UWB

rozměry: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm; 221 gramů

baterie: 5060 mAh + 37W, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie je skvělá a stejně jako u předchůdce jsem i s Pixelem 9 Pro XL vydržel bez problémů dva náročnější dny. To je na můj styl používání nadprůměrné.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem tři snímače, přičemž dva z nich jsou úplně stejné jako vloni. Inovovaný byl nicméně ultra širokoúhlý snímač, který je větší a má lepší světelnost. Vylepšený je také přední fotoaparát, který má širší záběr a 42 MPx.

Výsledné snímky jednoznačně patří mezi to nejlepší na trhu, a skoro bych se nebál označit fotoaparát Pixelu za ten nejlepší na trhu v tuto chvíli. Nové iPhone jsou ale za rohem.

Kromě již známých AI kouzel jako je zmizík či přesun objektů na fotce (který jsem se více věnoval v recenzi Pixel 8 Pro) tu máme nově možnost přetvořit vybraný objekt textovým příkazem. Místo Žižkovské Televizní věže tak můžete mít třeba Sochu Svobody. Místo Véčka na Pankráci třeba Eiffelovu věž. Možností je spoustu a hodí se to třeba i pokud plánujete udělat nějaké změny na zahradě či v interiéru. Jediná nevýhoda kouzelného editoru je fakt, že snímek před úpravou musíte nahrát do cloudového úložiště Googlu. Tím vás tak výrobce nutí si ho předplatit.

Pochválit musím celkovou spolehlivost a konzistentnost. S Pixelem se mi prakticky nepodařilo vyfotit špatnou fotku. Líbí se mi barevné podání, které je věrné a připomíná mi barevné naladění iPhonů. Dynamický rozsah byl mírně vylepšen oproti předchůdci, což je vidět spíše v extrémních situacích, například při focení proti světlu při západu slunce.

Nahrávání videa je na Pixelech také skvělé, jen zoomování při nahrávání není tak plynulé jako na iPhone. Tady je ještě na čem pracovat.

Software v hlavní roli s Gemini

Stejně jako vloni i letos nové Pixely dostanou 7 let softwarovou podporu včetně velkých aktualizací. Zde už ani podle mě není potřeba délka prodlužovat, sedm let používat jeden telefon je takový strop i z hlediska baterie. Poprvé však letos Pixely nešly do prodeje s novou verzí Androidu, protože ta se letos opozdila.

Google letos hodně propaguje s novými telefony jejich novou AI se jménem Gemini. Ta se aktivuje podržením bočního tlačítka, kde už tedy není Google Assistent. Spolu s Pixelem dostanete na rok zdarma Gemini Advanced a 2TB úložiště v cloudu.

Gemini jsem testoval a musím říct, že je to plnohodnotná náhrada ChatGPT. Zaměřoval jsem se především na přikládání obrázků a dotazů typu „jaký pavouk je na obrázku“, nebo „jaké jídlo je na obrázku a jaké má výživové hodnoty“. Gemini téměř vždy správně odhalilo obsah, jen jednou za čas (speciálně pokud není obrázek tak kvalitní a jasný) vám bude tvrdit něco, co není úplně pravda. Své dotazy můžete psát česky a odpověď dostanete také v češtině.

Gemini Advanced pak nabízí navíc konverzační Gemini Live, kde si s AI povídáte přirozenou řečí. To ale funguje zatím jen v angličtině.

Samozřejmě je zde také funkce Circle to Search, ale tu už známe z Galaxy S24. Některé AI funkce v Česku minimálně zatím nejsou dostupné a to je škoda.

Zhodnocení

Z letošní generace mám pocit, jakoby Pixel telefony dospěly. Při pohledu na specifikace není změn sice tolik, ale ta největší se nachází za mě v přepracovaném designu. Ten se sice inspiroval iPhony a je hranatější, ale vůbec to nevadí. Naopak má nyní šanci zaujmout ještě širší publikum, vizor na zádech se ne každému líbil.

Oceňuji jasnější kvalitnější displej a mírně vylepšený fotoaparát. Líbí se mi také nové AI funkce ve fotoaparátu a kvituji ultra zvukovou čtečku otisků prstů. Naopak Google by ještě mohl zapracovat na hrubém výkonu procesoru, ačkoliv v tom osobně žádný velký problém nevidím, vše šlape jak hodinky. Nepotěší také nedostupnost některých funkcí v ČR nebo fakt, že pro některé úpravy AI fotek je nutné nahrát snímek do Google cloudu.

Esense čistého Androidu s vychytávkami od Googlu, tak už jsem nazval předchozí generaci. Ta devátá v tom zcela jasně pokračuje a cenovka 28 tisíc korun je mírně pod úrovní doporučených cen konkurenčních Ultra telefonů. U mě si nový Pixel tuto cenu obhájil a hledáte-li spolehlivý kvalitní telefon, který by mohl vydržet i díky dlouhé softwarové podpoře, Pixel 9 Pro XL bych určitě zvážil.

Klady

Nový příjemný design

Mírně vylepšený fotoaparát

Jasnější lepší displej

Rychlejší ultra zvuková čtečka otisků

Zápory

Některé AI úpravy fotek/videí vyžadují upload do Google Fotek (nepřímo vás nutí platit Google úložiště)

Zoom ve videu není tak plynulý

Nedostupnost některých funkcí v ČR

Ceny

Pixel 9 Pro XL – 128 GB: 30 490 Kč

Pixel 9 Pro XL – 256 GB: 32 990 Kč

Pixel 9 Pro XL – 512 GB: 36 490 Kč

Pixel 9 Pro XL – 1 TB: 42 990 Kč

