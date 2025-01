Všechny modely iPhone 17 by měly přinést displeje s vysokou obnovovací frekvencí

Apple dlouho rezervoval vysokou obnovovací frekvenci svých displejů výhradně pro modely řady Pro, zatímco konkurenční Android zařízení nabízela 120 Hz displeje i v levnějších modelech. V příštím roce by však mohlo dojít ke změně.

Prémiové specifikace i u základních modelů iPhone 17?

Podle nových informací by celá řada iPhone 17 mohla být vybavena displeji ProMotion, což je marketingový název Applu pro obrazovky s vysokou obnovovací frekvencí.

Konec výjimečnosti Pro modelů? Ne tak docela. Není zatím zcela jasné, zda iPhone 17 nabídne stejnou obnovovací frekvenci 120 Hz, jako mají modely Pro, nebo zda Apple zvolí kompromis v podobě 90 Hz pro základní modely. Tak či onak, jedná se o značné zlepšení oproti současným 60 Hz a mnoho uživatelů tento krok uvítá, i když přichází několik let po konkurenci.

Pokud se tato informace potvrdí, zůstane iPhone SE jediným novým modelem Applu s 60 Hz displejem. To by bylo pochopitelné vzhledem k jeho nižší ceně, zatímco například model iPhone 16 za cenu od 799 dolarů stále spoléhá na 60 Hz panel.

Vývoj řady iPhone 17 je stále v rané fázi, a proto se některé plány mohou ještě změnit. Přesto se zprávy o nasazení ProMotion displejů pro celou řadu objevily již několikrát, což naznačuje, že Apple tuto možnost vážně zvažuje. Pokud by k tomu skutečně došlo, Apple by se přiblížil standardům, které jeho konkurence nastavila již před několika lety, a zároveň by mohl oslovit širší skupinu uživatelů.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Všechny modely iPhone 17 by měly přinést displeje s vysokou obnovovací frekvencí

Předchozí článek Camera Control – co nového přináší iOS 18.2? Jak se používá v praxi? Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama