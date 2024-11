O2 5G Brno modernizace

To nej z uplynulého týdne #47 – 5G, Pokémon GO, Android 16 a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Jana Studničková: Jak se žena stala lídrem v mužském světě IT

Ženy v IT jsou stále spíše výjimkou než pravidlem. Ještě méně obvyklé je, aby žena stála v čele technologické firmy jako CEO. Přesto Jana Studničková tuto výzvu přijala a dnes vede společnost iBusiness Thein, která boří předsudky o využití Apple zařízení ve firemním prostředí. [pokračování článku]

Kvalitní 5G síť pokrývá už i Brno. Po pěti letech od prvotního nasazení se dočkalo generační obměny

O2 pokračuje v masivní modernizaci své mobilní sítě a významným milníkem je právě Brno. Jihomoravská metropole, která patřila mezi první města s 5G pokrytím, nyní prošla zásadním upgradem 5G sítě. V rámci modernizace operátor nasazuje nejnovější technologie napříč celým frekvenčním spektrem od 700 MHz až po 3700 MHz. Nejnovější technologií je pokryto přes 91 % obyvatel Jihomoravského kraje. [pokračování článku]

Asus ROG Phone 9 představen, cena začíná na 28 990 Kč

Nějakou dobu se spekulovalo, že Asus představí nové herní smartphony. Dnes jsme se dočkali uvedení dvou novinek, Asus ROG Phone 9 a Asus ROG Phone 9 Pro. [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Developer Preview 1

Už máte Android 15? S největší pravděpodobností teprve čekáte, až výrobce vydá aktualizaci. Nedávno jsme vás ale informovali, že Google mění strategii a bude vydávat dvě verze systému ročně. S tím také došlo k posunu a místo čekání do jara, tak zde máme Android 16 Developer Preview 1. [pokračování článku]

Honor Watch 5 míří na český trh za cenu 3 790 Kč

České zastoupení společnosti nás informovalo, že hodinky HONOR Watch 5 budou dostupné na českém trhu od 27. 11. za cenu 3 790 Kč. Hodinky budou k dispozici v černé a zlaté barvě. [pokračování článku]

Vodafone láká na tarif se slevou 35,3 %, nabízí neomezené volání

Každý operátor nabízí sem tam limitované nabídky tarifů, které mají výraznou slevu. Sem tam se stane, že nabídku prodlužují tak dlouho, že se skoro jedná o stálou. Nyní zde máme další akci od Vodafonu na tarif, který zlevnil po omezenou dobu o 35,3 %. [pokračování článku]

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Bylo běžné, že Google vydává novou verzi Androidu ve stejnou dobu, kdy představuje své smartphony. Mobily jsou ale již v prodeji, ale bez Androidu 15. Ten oficiálně vyšel v rámci AOSP, ale Google nějak nespěchá s uvedením pro Pixely. I přes tuto počáteční změnu zde máme oblíbený článek sledující dostupnost aktualizace. [pokračování článku]

Dělá se vám nevolno při sledování telefonu? Google pracuje na přidání nové funkce po vzoru iOS

Android a iOS již dosáhly úrovně, kdy nabízí nespočet funkcí které se mnohdy navzájem zrcadlí. Apple nedávno představil funkci Vehicle Motion Cues v iOS 18, která pomáhá uživatelům iPhonů a iPadů bojovat proti nevolnosti způsobené pohybem (kinetóze). Zatímco pro Android existuje bezplatná aplikace, která se na tento problém zaměřuje už řadu let, Google nyní vyvíjí svou vlastní verzi této funkce. [pokračování článku]

Nubia Z70 Ultra je novinka s několika přednostmi oproti konkurenci

Nubia nedávno uvedla na trh nové herní smartphony a nyní zde máme Nubia Z70 Ultra, mobil spíše zaměřený na fotografické schopnosti. Ostatně zadní strana tomu sama o sobě nasvědčuje. [pokračování článku]

Motorola Moto G75 5G přichází do Česka za cenu 8 799 Kč

Skoro dva měsíce od představení přichází na český trh Motorola Moto G75 5G s cenou 8 799 Kč. U tohoto modelu máte očekávat 5 aktualizací systému a také 6 let bezpečnostních aktualizací. Navíc Motorola uvádí, že zákazník obdrží navíc 3 roky ochrany před náhodným poškozením a jeden rok prodloužené záruky. [pokračování článku]

OpenAI zvažuje vytvoření vlastního webového prohlížeče

OpenAI není tak moc známá společnost, tedy ve srovnání s jejich službou ChatGPT. Ta si vybudovala dobré jméno a postupně láká na nejrůznější novinky. Nedávno navíc přibyla funkce vyhledávání na internetu, tedy SearchGPT. Navíc má nyní i novou doménu. Nyní se ale objevují celkem zajímavé informace o dalším produktu. [pokračování článku]

Pokémon GO není jen hra, data od uživatelů trénují AI

Mnoho firem se dnes více zaměřuje na AI, tedy umělou inteligenci, neuronové sítě, nejrůznější modely a podobně. Zde jde ale hlavně o data, která slouží k trénování. Některé firmy moc neřeší autorství a jednoduše si vše berou z internetu, z otevřených zdrojů a od uživatelů. Jiné si více potrpí na etické získání informací. Co se ale moc nevědělo, je například to, že hra Pokémon GO slouží pro trénování speciálního modelu. [pokračování článku]

Více telefonů s Androidem umožní příští rok kopírovat data z jiného zařízení i po nastavení

Google oznámil, že v roce 2025 bude více zařízení s Androidem podporovat možnost kopírování dat z jiného zařízení i po dokončení počátečního nastavení. Tato funkce byla dosud exkluzivní pro rodinu Pixel 9 a přinese uživatelům větší flexibilitu při přenosu dat. [pokračování článku]

Tesco Mobile má akci na tarify, co tak 18 GB a neomezené volání?

Tesco Mobile je virtuální operátor působící v síti O2, který nabízí dle stránek předplacenky, ale tak trochu se dají některé nabídky považovat za takové hybridní tarify. Sem tam má akci na některé své nabídky, ale nyní došlo na zlevnění i o několik set korun. [pokračování článku]

