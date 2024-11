Jana Studničková: Jak se žena stala lídrem v mužském světě IT [rozhovor]

Ženy v IT jsou stále spíše výjimkou než pravidlem. Ještě méně obvyklé je, aby žena stála v čele technologické firmy jako CEO. Přesto Jana Studničková tuto výzvu přijala a dnes vede společnost iBusiness Thein, která boří předsudky o využití Apple zařízení ve firemním prostředí.

Její příběh není jen inspirací pro ženy v byznysu, ale i důkazem, že tradičně „mužský svět“ IT může těžit z jiných perspektiv a přístupů. A v našem rozhovoru odhaluje, jak si žena v mužském světě IT může vést.

Žena v mužském světě IT

Jana Studničková se na vrcholku českého IT prostředí ocitla jako jedna z mála žen. Sama přiznává, že otázky ohledně jejího pohlaví dostává často. „Doufám, že jednou se nad tím nikdo nebude pozastavovat. Má pětiletá dcera by měla vyrůstat ve světě, kde žena v IT není raritou,“ říká Jana.

Být ženou v převážně mužském oboru má podle ní své specifické výzvy. „Na technických jednáních se často stává, že se protistrana obrací spíše na mého mužského kolegu. Ale já to beru jako příležitost. Ukazuji, že ženy mohou být stejně schopné jako muži, a někdy možná i víc,“ dodává s úsměvem.

Pro Janu není vedení firmy otázkou pohlaví, ale schopností. „Řízení je univerzální disciplína. Nemusíte být odborníkem na technologie, abyste dokázali firmu vést dobře. Klíčové je rozumět lidem, procesům a mít schopnost se rychle učit,“ vysvětluje svůj přístup.

Boření mýtů o Apple ve firmách

iBusiness Thein se pod Janiným vedením zaměřuje na integraci Apple zařízení do firemního prostředí. „Apple ve firmách stále budí obavy. Zatímco iPhony už jsou běžným standardem, o Mac počítačích se říká, že jsou drahé nebo jen pro designéry. To ale není pravda,“ vysvětluje Jana.

Podle Matyáše Rezka, obchodního ředitele firmy, je práce s Apple zařízeními nejen o technologiích, ale také o změně myšlení zákazníků. „Jedním z nejčastějších předsudků, které boříme, je názor, že Apple je drahá platforma. Když ukážeme firmám dlouhodobé úspory, například nižší náklady na správu a vyšší produktivitu zaměstnanců, často zjistí, že Apple může být cenově výhodnější,“ říká.

Firma se soustředí nejen na prodej zařízení, ale i na jejich integraci do různorodého prostředí. „Naším cílem není vytlačit Windows nebo jiné platformy, ale vytvořit prostředí, kde spolu všechny technologie fungují efektivně. Říkáme tomu Apple as Choice – dáváme zaměstnancům na výběr, na jakém zařízení chtějí pracovat,“ dodává Matyáš.

Inspirace pro další ženy

Jana svou roli vnímá jako příležitost inspirovat další ženy, aby se nebály vstoupit do IT světa. „Často slyším, že ženy mají pocit, že vedoucí pozice nejsou pro ně. Ale já jsem ředitelkou, protože jsem vždy jednala jako někdo, kdo chce něco měnit, posouvat dál a nést odpovědnost,“ popisuje svůj přístup.

Podle ní je klíčem k úspěchu kombinace vlastního přístupu a podpory okolí. „Důležité je také mít podporu v týmu i doma. Můj manžel mě vždy podporoval, ať už šlo o mou práci, nebo o péči o rodinu,“ říká.

Matyáš k tomu dodává svůj pohled: „Musím říct, že jsem byl na začátku zvědavý, jaké to bude mít nadřízenou ženu. Ale Jana mě hned přesvědčila. Její styl vedení je pevný, ale zároveň lidský. Když sedíme s klienty, její schopnost odborně argumentovat a posouvat diskuzi na vyšší úroveň často překvapí všechny okolo.“

Budoucnost firmy a nové výzvy

iBusiness Thein se pod vedením Jany Studničkové neustále rozvíjí. Vedle zavedených oblastí, jako je finanční sektor a vývojářské společnosti, plánují zaměřit pozornost na zdravotnictví. „Apple dělá v této oblasti zajímavé kroky, například v telemedicíně. Vidíme v tom velký potenciál,“ uvádí Jana.

Podle Matyáše je zdravotnictví logickým krokem. „Telemedicína umožňuje pacientům opustit nemocnice dřív a být monitorováni z domova. Apple má technologii, která to dokáže zajistit na úrovni, jakou jiné platformy nenabízejí. Chceme být u toho, až se tento trend bude šířit i v Česku,“ vysvětluje.

Dalším velkým tématem je umělá inteligence. „AI mění způsob, jakým firmy fungují. Pomáhá šetřit čas tam, kde to má smysl – třeba na helpdesku nebo při automatizaci rutinních úkolů. Naším cílem je pomoci firmám ji integrovat bezpečně a efektivně,“ dodává Matyáš.

Unikátní přístup ženy v čele

Na otázku, jaké je to pracovat s ženou ve vedení, odpovídá Matyáš jednoznačně: „Jana je nesmírně schopná. Když začne odborná debata, jde o fakta, ne o pohlaví. Je to rovnocenný partner do diskuze a často i inspirace.“

Jako někdo, kdo pracuje v IT už osm let, mohu potvrdit, jak neobvyklé je vidět ženu v čele technologické firmy. Příběh Jany Studničkové v iBusiness Thein proto vnímám nejen jako inspiraci, ale také jako důkaz, že IT průmysl může výrazně těžit z rozmanitosti. Její úspěch ukazuje, že odvaha měnit stereotypy a prosazovat nové přístupy je přesně to, co tento obor potřebuje. (pozn. red.)

iBusiness Thein: Firma, která mění pravidla hry

Abychom lépe pochopili, čím je iBusiness Thein zajímavý, je třeba se podívat na jejich komplexní přístup k IT službám. Firma se specializuje na implementaci a podporu Apple zařízení ve firemním prostředí, což je v Česku stále poměrně neobvyklá disciplína.

„Naším cílem je nabídnout zákazníkům kompletní servis – od samotného prodeje zařízení přes jejich správu až po recyklaci starších kusů,“ popisuje Jana. Firma se od konkurence odlišuje tím, že dokáže vytvořit plně funkční hybridní prostředí, kde Apple zařízení efektivně fungují vedle Windows nebo Linuxu.

Navíc iBusiness Thein nabízí řadu služeb, které firmám usnadňují přechod na Apple technologie. „Nejde jen o hardware, ale také o školení zaměstnanců, integraci zařízení do existujících systémů nebo například audit aplikací, které firma využívá,“ vysvětluje Matyáš. Jedním z unikátních bodů je také možnost zpětného odkupu starých zařízení, což firmám pomáhá optimalizovat náklady i ekologický dopad.

Podle Jany a Matyáše je klíčem k úspěchu jejich zaměření na potřeby zákazníků. „Firmám nabízíme nejen řešení na míru, ale také odborné konzultace, díky kterým dokážeme zbourat mýty o tom, že Apple je ve firemním prostředí nepraktický nebo drahý. Když ukážeme manažerům dlouhodobé benefity, jako jsou nižší náklady na správu nebo vyšší produktivita zaměstnanců, často zjistí, že Apple je nejen cenově výhodný, ale i výkonnostně lepší,“ říká Matyáš.

Kombinace inovací a zkušeností

Společnost iBusiness Thein není na trhu nováčkem. Je součástí širší skupiny Thein, která se zaměřuje na IT služby a technologie. Tohle synergické propojení umožňuje firmě nabízet služby s přesahem – například komplexní hybridní cloudová řešení nebo sofistikovanou IT infrastrukturu.

„Díky zázemí skupiny Thein máme přístup k pokročilým technologiím i odborníkům, což nám umožňuje řešit i ty nejkomplexnější projekty,“ dodává Jana.

Vedení, které inspiruje

Příběh Jany Studničkové a firmy iBusiness Thein není jen o technologiích, ale také o odhodlání měnit zažité představy. Jako žena v čele IT společnosti boří stereotypy o tom, kdo může být lídrem v technologickém světě, a zároveň dokazuje, že Apple zařízení mohou být plnohodnotnou součástí firemních ekosystémů.

Pod Janiným vedením iBusiness Thein neustále rozšiřuje svou působnost, od podpory Apple produktů až po nové výzvy v oblasti zdravotnictví a umělé inteligence. Jejich důraz na zákaznickou zkušenost, komplexní řešení a inovace je příkladem, že i menší týmy mohou měnit pravidla hry.

Jana je důkazem, že schopnosti, odvaha a touha učit se nové věci mohou otevřít dveře i v odvětví, které je tradičně považováno za mužské. Její práce inspiruje nejen ženy, ale všechny, kteří se chtějí vymanit ze škatulek a hledat nové cesty.

I tohle je příběh, o kterém je třeba mluvit.

