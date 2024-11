Dělá se vám nevolno při sledování telefonu? Google pracuje na přidání nové funkce po vzoru iOS

Zdroj: Grok

Android a iOS již dosáhly úrovně, kdy nabízí nespočet funkcí které se mnohdy navzájem zrcadlí. Apple nedávno představil funkci Vehicle Motion Cues v iOS 18, která pomáhá uživatelům iPhonů a iPadů bojovat proti nevolnosti způsobené pohybem (kinetóze). Zatímco pro Android existuje bezplatná aplikace, která se na tento problém zaměřuje už řadu let, Google nyní vyvíjí svou vlastní verzi této funkce.

Google zřejmě pracuje na nové funkci

Podle detailního zkoumání beta verze služby Google Play Services 24.46.30 se objevily indicie, že Google připravuje novou funkci s názvem Motion Cues. Tato funkce by měla, podobně jako u Applu, pomoci zmírnit symptomy kinetózy pomocí vizualizace na displeji telefonu.

Úryvky kódu z Play Services naznačují vývoj funkce:

Z výše uvedených řádků je patrné, že funkce Motion Cues zobrazí vizuální prvky, které mohou pomoci zmírnit nevolnost během pohybu.

Funkce Vehicle Motion Cues, kterou Apple představil v iOS 18, používá animované černé body na okrajích obrazovky, které pomocí senzorů v telefonu simulují směr pohybu vozidla. Tyto body pomáhají snížit smyslový konflikt mezi tím, co oči vidí, a pohybem, který mozek cítí prostřednictvím vnitřního ucha. Výsledkem je zmírnění příznaků kinetózy, aniž by byla narušena možnost čtení nebo sledování obsahu.

Přestože přesná implementace funkce Motion Cues od Googlu zatím není známa, je pravděpodobné, že půjde o podobný přístup jako u Applu. Jelikož byly fragmenty kódu objeveny v aplikaci Google Play Services, tato funkce by mohla být dostupná napříč více verzemi Androidu, pokud zařízení disponuje právě těmito službami. To by znamenalo, že novinka nebude vázána pouze na nejnovější verzi operačního systému Android.

V současné době funkce není aktivní ve službě Play Services a Google zatím neoznámil žádné konkrétní datum jejího vydání. Je zde samozřejmě i možnost, že funkce nemusí být vůbec veřejně uvedena, protože jde o experimentální vývoj, nicméně to je asi nepravděpodobné. Pokud však Google funkci Motion Cues uveřejní, mohla by být vítaným přínosem pro miliony uživatelů trpících kinetózou při sledování telefonu v jedoucím vozidle.

Zdroj: androidauthority.com



