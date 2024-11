Zdroj: pokemongolive

Pokémon GO není jen hra, data od uživatelů trénují AI

Mnoho firem se dnes více zaměřuje na AI, tedy umělou inteligenci, neuronové sítě, nejrůznější modely a podobně. Zde jde ale hlavně o data, která slouží k trénování. Některé firmy moc neřeší autorství a jednoduše si vše berou z internetu, z otevřených zdrojů a od uživatelů. Jiné si více potrpí na etické získání informací. Co se ale moc nevědělo, je například to, že hra Pokémon GO slouží pro trénování speciálního modelu.

Visual Positioning System (VPS)

Za hrou jako takovou stojí společnost Niantic, která prvně přišla s hrou Ingress a následně vznikla hra Pokémon GO. V ní hráči různě běhají po okolí a sbírají skrze rozšířenou realitu Pokémony, případně jinak s hrou interagují. Současně při hraní mobil získává data o poloze, ale také má k dispozici obrazová data.

Že společnost s těmito informacemi nějak pracuje, bylo celkem jasné, ale že za posledních několik let použila data pro trénování LGM (Large Geospatial Model), to jen tak někdo nevěděl. Niantic ve svém příspěvku nakonec vysvětluje, že informace jsou používány nejen pro LGM trénování, ale hlavně kvůli VPS (Visual Positioning System), tedy systému na určení polohy. V tomto případě má stačit i jedna fotografie k určení polohy na základě modelu.

Dalo by se říci, že VPS poslouží hlavně k určení polohy, ale má za cíl umožnit jiným modelům lepší orientaci v prostoru. Niantic se chlubí, že již nyní má více než 10 milionů naskenovaných míst po celém světě a jeden milion je dostupný pro VPS službu. Navíc každý týden dostane 1 milion nových skenů, přičemž každý z nich je složen ze stovek obrázků.

Hráči tedy slouží jako senzory po celém světě a poskytují data pro další byznys společnosti Niantic. Ačkoliv VPS může sloužit k dobrým účelům, ale dá se také zneužít, a to i pro vojenské užití, případně nějaké horší. Celá strategie je ale dobře vymyšlená, jelikož jsou do hry zapojeny i děti, a ty nemají vůbec tušení, že poskytují data pro trénování.

Vzhledem k tomu, že se o tomto začalo debatovat v poslední době více a navíc se k celé situaci musela vyjádřit i společnost Naintic, dá se očekávat, že některé instituce a možná vlády zaujmou stanovisko ke hrám od Naintic.

