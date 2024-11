Kvalitní 5G síť pokrývá už i Brno. Po pěti letech od prvotního nasazení se dočkalo generační obměny

O2 5G Brno modernizace

O2 pokračuje v masivní modernizaci své mobilní sítě a významným milníkem je právě Brno. Jihomoravská metropole, která patřila mezi první města s 5G pokrytím, nyní prošla zásadním upgradem 5G sítě. V rámci modernizace operátor nasazuje nejnovější technologie napříč celým frekvenčním spektrem od 700 MHz až po 3700 MHz. Nejnovější technologií je pokryto přes 91 % obyvatel Jihomoravského kraje.

Brno se stalo první lokalitou, kde O2 díky své sesterské organizaci CETIN nasazuje pokročilá triband rádiaod firmy Ericsson, která dokáží současně operovat na frekvencích 1800, 2100 a 2600 MHz. Toto řešení přináší významnou optimalizaci síťové infrastruktury a efektivnější využití dostupného spektra. Z celkového počtu přibližně dvou set vysílačů v Brně je již 75 % modernizováno, přičemž v kontextu celého Jihomoravského kraje dosahuje modernizace dokonce 90 % všech vysílačů.

Modernizovaná síť využívá koncept Single RAN, který umožňuje vysílat jak 4G tak 5G z jednoho hardware. Zajímavostí je, že čím nižší frekvence operátor využívá, tím větší dosah signálu získává, ale za cenu menší kapacity. Proto O2 implementuje chytrý systém, který automaticky přepíná mezi pásmy 700, 1800 a 3700 MHz podle vzdálenosti uživatele od vysílače. Pro nejvyšší pásmo 3700 MHz operátor využívá speciální aktivní anténu s integrovaným rádiem.

Gigabitová rychlost v centru Brna i na Pryglu

Celá modernizace sítě v Brně představuje významný krok v evolučním vývoji mobilních sítí O2. Díky komplexnímu přístupu k modernizaci a využití nejnovějších technologií se Brno stává jedním z technologicky nejvyspělejších měst v oblasti mobilní konektivity v České republice. Uživatelé se mohou těšit na vyšší kapacitu sítě, lepší pokrytí a stabilnější připojení. V blízkosti vysílače v okruhu pár stovek metrů je možné naměřit rychlost stahování přes 1 Gbit/s.

Zajímavý je i pohled do technického zákulisí celé modernizace. Každá základnová stanice je propojena buď optickým kabelem, nebo mikrovlnným pojítkem, přičemž transportní síť je postavena do kruhu pro zajištění redundance. Ve městech se na výškových budovách umisťují převážně propojovací mikrovlnné body, protože umístění plnohodnotné základnové stanice by mohlo způsobovat rušení signálu.

Současná síť operátora kombinuje širokou škálu frekvencí včetně pásem 700, 800 a 900 MHz pro základní pokrytí, střední pásma 1800, 2100 a 2600 MHz (FDD) pro zvýšení kapacity, a vysoké pásmo 3700 MHz s technologií Massive MIMO pro maximální přenosové rychlosti. Modernizace přinese uživatelům nejen vyšší rychlosti, ale především stabilnější připojení, lepší pokrytí uvnitř budov a připravenost na budoucí technologické výzvy. O2 tak systematicky buduje síť, která bude schopna uspokojit rostoucí nároky na mobilní konektivitu v následujících letech.

Budoucnost patří milimetrovým vlnám

O2 nezapomíná ani na budoucnost a již nyní testuje technologii milimetrových vln na frekvenci 2800 MHz. V současnosti jsou v provozu dvě testovací lokality v sídle O2 a v budově Gamma. Tato technologie, která nabízí dosah 200-400 metrů, umožňuje připojení tisíců uživatelů s výrazně vyššími přenosovými rychlostmi. Zatím jde pouze o testovací provoz, neboť využití pásma 2800 MHz pro komerční účely je stále v jednání.



