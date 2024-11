Zdroj: Grok

To nej z uplynulého týdne #44 – Galaxy, GUG, Tap to Pay, Neřešto a jiné novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Apple Tap to Pay přichází i do Česka

Před dvěma lety Apple představil službu Tap to Pay, která umožňuje schváleným firmám používat iPhone jako platební terminál. V podstatě to znamená, že obchodník využije schválenou firmu Applem a může na svém iPhonu přijímat platby stejně jako na běžném platebním terminálu. Až nyní se ale novinka dostává do Česka. [pokračování článku]

Nové tarify Neřešto od Kaktusu, základní přijde na 250 Kč

V poslední době jsme neviděli nějak moc novinek od operátorů, tedy co se týče nových tarifů. Dnes se ale pochlubil virtuál Kaktus, a to rovnou se třemi novými tarify Neřešto. [pokračování článku]

Honor Magic7 Pro a Magic7: Nové top modely představeny

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu novinek od Honoru a dnes jsme se dočkali. Respektive Honor drží stejnou strategii jako Xiaomi. První představí novinky pro Čínu a následně, se zpožděním, dojde k uvedení na globálním trhu, tedy i pro Česko. Představují se nám smartphony Honor Magic7 Pro a Honor Magic7 [pokračování článku]

iQOO 13 přichází tentokrát v jedné verzi

Vyšší střední třída je čím dál zajímavější, byť v tomto případě by se skoro dalo mluvit o top modelu. Jen mu chybí bezdrátové nabíjení. Novinka se jmenuje iQOO 13 a pochází z dílny společnosti Vivo. [pokračování článku]

OnePlus 13 oficiálně, rovnou s novou technologií baterie

Tento týden jsme se dočkali představení zajímavých novinek, jako jsou třeba Xiaomi 15 nebo Honor Magic7. V podstatě obě série mají jedno společné. Uvedení proběhlo jen pro čínský trh a u nás si budeme muset počkat. To samé se děje u další novinky, OnePlus 13. [pokračování článku]

Waze přidává hlášení nehod nové generace

Waze je velmi populární navigace, z které si Google udělal místo pro testování novinek. Většinou platí, že se prvně něco zavede do Waze, následně se zpožděním dojde k integraci do Google Map. Dnes zde máme velmi zajímavě vyhlížející funkci, která posune aplikaci na novou úroveň. [pokračování článku]

O2 vánoční kampaň je ve znamení 5G

Už jsme zde měli vánoční kampaň od T-Mobile, tedy spíše první část, a nyní zde máme začátek kampaně od O2. Ta se nese v duchu 5G, jelikož operátor dokončil hlavní etapu modernizace mobilní sítě. Dle operátora je 5G dostupné pro 96 % obyvatelstva, nikoliv území. Současně 70 % zákazníků nemá zařízení s podporou 5G, i proto vánoční kampaň v duchu 5G sítě. [pokračování článku]

GUG: V listopadu mlha houstne, seznam akcí pěkně tloustne

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Google příští rok vydá dvě verze Androidu, současně první přijde dříve

Už jsme si zvykli, že jednou za rok Google vydá hlavní verzi systému Android. Zpravidla se tak dělo v září či říjnu, ale současně beta verze byla k dispozici měsíce dopředu. Do toho se musí započítat měsíční bezpečnostní aktualizace a také čtvrtletní, které přináší hlavně funkce pro uživatele, vylepšení nebo nějaké modifikace. Google ale mění plán aktualizací, tedy minimálně na rok 2025, a možná takto bude pokračovat v následujících letech. [pokračování článku]

Pod značkou Galaxy se kýve židle, Samsung zvažuje změnu

Některé společnosti relativně často mění značení svých produktů, což má někdy negativní efekt na samotné zákazníky, jelikož si nejen musí zvykat na nový název, ale také se musí zorientovat. Na druhou stranu nejde držet značení věčně, zejména když se rozšiřuje nabídka produktů a jednotlivých řad. To je i případ Samsungu, který dodává na mobilní trh produkty v rámci značení Galaxy už více než 15 let. Možná se ale schyluje ke změně. [pokračování článku]

