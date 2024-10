Zdroj: Apple

Apple Tap to Pay přichází i do Česka

Před dvěma lety Apple představil službu Tap to Pay, která umožňuje schváleným firmám používat iPhone jako platební terminál. V podstatě to znamená, že obchodník využije schválenou firmu Applem a může na svém iPhonu přijímat platby stejně jako na běžném platebním terminálu. Až nyní se ale novinka dostává do Česka.

Tap to Pay v Česku

Služba jako taková umožňuje používání NFC čipu v iPhonu pro placení, přičemž druhá strana může mít jakékoliv zařízení nebo klidně i běžnou platební kartu. Apple v podstatě dovolil, aby firmy mohly používat toto řešení v Evropě, respektive došlo k rozšíření i do České republiky.

Apple počínaje dneškem podporuje Tap to Pay na iPhonu v Rakousku, České republice, Irsku, Rumunsku a Švédsku, čímž dává milionům obchodníků možnost využívat iPhone k plynulému a bezpečnému přijímání bezkontaktních plateb. Tap to Pay na iPhonu pomáhá podnikům všech velikostí přijímat bezkontaktní platby kreditními a debetními kartami1, pomocí Apple Pay a pomocí dalších digitálních peněženek za použití pouze iPhonu a partnerských aplikací pro iOS, což v praxi znamená, že nemusí pracovat s žádným dalším hardwarem.

Povolení je jedna věc, ale nyní se musí najít firmy, které projdou procesem registrace a schválení u Applu. Zatím víme jen o jedné společnosti, která oficiálně nabízí tuto novinku. Jmenuje se Viva.com a již se oficiálně vyjádřila k této novince:

„Vidět inovativní řešení Tap on Phone na iPhonu s aplikací Viva.com Terminal po celé Evropě je skutečně vzrušující. . Toto průlomové řešení rozšiřuje pokrytí našich technologických možností, které překonávají omezení tradičních karetních terminálů. Obchodníci nyní mohou ve Viva.com využít digitální proces onboardingu trvající jen minuty a začít přijímat platby pouze pomocí iPhonu. Jednodušší už to být nemůže a my jsme hrdí na to, že jsme v čele této revoluční platební zkušenosti,“ poznamenává Harry Xenophontos, Chief Partnerships Officer ve společnosti Viva.com.

Obchodník si musí stáhnout aplikaci Terminal z App Store, přičemž musí mít minimálně iPhone XS. Samozřejmě je nutné, aby si obchodník založil účet. Dobrou zprávou je, že se nabízí i tarif za 0 Kč měsíčně, ale bez poplatků se to neobejde. Oficiální ceník Viva obsahuje kompletní sazby za jednotlivé platby. Tady je otázkou, jestli je tato služba výhodná. To si musí zvážit každá firma, jestli se vyplatí tento způsob.

Aktualizováno

Společnost Apple nás informovala, že mezi další firmy nabízející tuto novinku, jsou Adyen, SumUp, Stripe a Global Payments. Obchodníci si tedy mohou vybrat, kterou službu využijí, ale ani jedna z nich nefunguje kompletně zdarma a vždy zde bude nějaký poplatek.

Zdroj: 9to5mac.com



