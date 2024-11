Pod značkou Galaxy se kýve židle, Samsung zvažuje změnu

Galaxy S24 FE; zdroj: Dotekománie

Některé společnosti relativně často mění značení svých produktů, což má někdy negativní efekt na samotné zákazníky, jelikož si nejen musí zvykat na nový název, ale také se musí zorientovat. Na druhou stranu nejde držet značení věčně, zejména když se rozšiřuje nabídka produktů a jednotlivých řad. To je i případ Samsungu, který dodává na mobilní trh produkty v rámci značení Galaxy už více než 15 let. Možná se ale schyluje ke změně.

Galaxy a ještě něco?

Samsung ustál kdejaké kauzy a problémy se svými produkty, ale vždy se mu podařilo ze všeho oklepat a jít dál. U posledních produktů schytal kritiku za podobnost s konkurenčními výrobky, zejména pak Galaxy Buds 3 , Buds 3 Pro a Galaxy Watch Ultra, hlavně kvůli podobnosti s obdobnými zařízeními od Applu. Za to se omluvilo vedení a dozvěděli jsme se, že se asi plánují nějaké změny.

Nikdo ale netušil, že by jedna ze změn se měla týkat samotné značky Galaxy. Je to ale logické, když vezmeme v potaz, že na trhu jsou pod názvem Samsung Galaxy mobily, tablety, projektory, hodinky, sluchátka a další. Navíc je nutné brát v potaz i jednotlivé řady pro různé cenové kategorie. Do toho si Samsung vytváří edice FE.

Nyní přichází zprávy, že už od začátku ledna tohoto roku se vede vážná diskuze kolem samotné značky Galaxy. Zatím to nevypadá, že by se Samsung tohoto značení kompletně zbavil. Zahraniční zdroje naznačují, že právě prémiové produkty dostanou nový název, nebo dojde ke zjednodušení.

Sice se jedná jen výměnu označení, ale i tak musí Samsung zvážit mnoho faktorů. Na jedné straně jsou samotní zákazníci, kteří musí pochopit změnu, ale také se v ní musí velmi rychle zorientovat. Navíc i náklady na změnu hrají velkou roli. Zde je nutné započítat i cenu marketingové kampaně.

Je dobře, že Samsung nechce nic uspěchat. Vypadá to, že se změna bude plánovat a připravovat delší dobu. Musí být precizně provedena, aby to nemělo dopad na prodeje. Sice není jasné, kdy představí, jestli vůbec, nový název, ale hned příští rok u nové generace Galaxy S se nic měnit nebude.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Pod značkou Galaxy se kýve židle, Samsung zvažuje změnu

Následující článek Redmi má v plánech model A3 Pro Předchozí článek Chystaný přírůstek HMD Sage potěší designem Lumia Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama