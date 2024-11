Quo vadis, krypto? (I) [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kam kráčíš, krypto? Tuto otázku si možná poslední dobou klade mnoho lidí po celém světě. Navažme tedy na nedávný článek o tom, jak jsem se rozhodl těžit krypto, a podívejme se na aktuální vývoj.

Situace se mezitím příliš nezměnila – tedy na mé straně. Stále vlastním těžící stroj Bitman Antminer L7, a Antminer L9 je objednaný, zaplacený a na cestě. Jinak se toho ovšem změnilo mnoho. Pravděpodobně jste zaregistrovali, že významným hybatelem trendů v oblasti (nejen) kryptoměn jsou nedávné prezidentské volby v USA. Není to ovšem faktor jediný.

Prorůstové faktory

Dynamický růst, který kryptoměnový trh v posledním roce zažívá, je výrazně ovlivněn celosvětovými ekonomickými faktory. Především jde o klesající trend v úrokových sazbách, které ovlivňují také investice. Obecně totiž platí, že při nižších úrokových sazbách se snižují výnosy tradičních investičních nástrojů, a zvyšuje se zájem investorů o rizikovější aktiva, jako jsou akcie či právě kryptoměny.

To je posíleno také letošním schválením spotových ETF (Exchange-Traded Funds, tedy Burzovně obchodované fondy) na Bitcoin v USA. Tím došlo ke zpřístupnění kryptoměn velkým investorům. Prostřednictvím ETF nyní opravdu velcí „hráči“, jako například BlackRock, mohou nabízet pohodlné a regulované investice do kryptoměn. Tento krok výrazně zvýšil poptávku po Bitcoinu i dalších kryptoměnách, což pochopitelně stimuluje jejich růst.

Pro laiky možná nejviditelnějším faktorem jsou ovšem výše zmíněné volby. Nově zvolený americký prezident se totiž postupně vyprofiloval ve velkého příznivce nejen Bitcoinu, ale kryptoměnových technologií jako takových. Donald Trump mimo jiné přislíbil, že udělá z USA světovou velmoc pro kryptoměnový trh, a ačkoliv ještě do úřadu nenastoupil, jeho aktuální kroky směřující k vytvoření nové administrativy ukazují, že to myslí vážně. Jedná se zejména o záměr vytvořit státní strategické bitcoinové rezervy, a to v zájmu diverzifikace strategických rezerv.

Elon zasahuje

Dalším krokem, který může být potenciálně velmi důležitý, je již zveřejněná role Elona Muska v budoucí americké vládě. Ten má totiž vést nově vytvořené Ministerstvo efektivity (Department of Government Efficiency, DOGE). Cíle má aktuálně nejbohatší muž světa – jak je jeho zvykem – ambiciózní: omezit přebytečnou byrokracii a snížit nákladovou stránku federálního rozpočtu o dva biliony(!) dolarů. Elon Musk je mimo jiné velkým fanouškem kryptoměn, zejména nejznámějšího meme coinu jménem Dogecoin, který hojně propaguje. Podobnost s názvem nově vytvořeného ministerstva je jistě čistě náhodná…

Co to pro mě znamená v praxi?

Tolik tedy k teorii, a teď realita. Podívejme se na aktuální denní čísla Antmineru L7. Jak jsem psal dříve, těžím Dogecoin a Litecoin (algoritmus Srcypt). Vzhledem k výše zmiňované významné roli Elona Muska v nastávající americké administrativě to je velmi pravděpodobně dobrá volba. Vytěžené množství se na denní bázi směňuje na bitcoiny, resp. jeho zlomky (satoshi, což je jedna stomiliontina bitcoinu).

Kurz Dogecoinu není tak ostře sledován, jak je tomu v případě mnohem známějšího Bitcoinu, nicméně právě Dogecoin se ukazuje být jedním z „vítězů“ amerických prezidentských voleb.

Pokud jsem tedy v přechozím článku uváděl, že se denní zisky blíží částce 400 Kč, dnes už to rozhodně neplatí. Jak je vidět na screenu z mé mobilní Bitlifi peněženky, aktuálně již oscilují okolo 700 Kč denního profitu, což pochopitelně výrazně zkracuje dobu návratnosti investice. Nemůžu se tedy už dočkat zapojení mého nového Antmineru L9, který má téměř dvojnásobný těžební výkon, přičemž náklady na energie jsou jen nepatrně vyšší.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Pokud byste uvítali konzultaci na téma, zda pro vás je těžba kryptoměn dobrou volbou, jako čtenáři Dotekomanie se můžete obrátit na společnost 2Bminer, od které stroje kupuji. Když se odkážete na náš magazín, získáte slevu 10.000 Kč na pořízení stroje.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

