Jak jsem se rozhodl těžit krypto [zkušenost]

Můj postoj vždycky byl nespoléhat se na to, že se o mě někdo postará (stát, manželka… 😉). Místo toho se držím přístupu, že pomocnou ruku najdu na konci svého ramene.

Takhle to mám i s investicemi na zajištění klidného stáří. Nepovažuju se za experta a netroufnu si příliš radit, ale nějaké ty zkušenosti jsem s lety nasbíral – dobré i špatné. A přestože jsem technicky založený a „IT pozitivní“ člověk, trochu paradoxně pro mě téměř všechno, co mělo v názvu „krypto“, bylo neprobádané teritorium. Měl jsem v hlavě jakýsi varovný nápis „hic sunt leones“, a podvědomě jsem se kryptoměnám vyhýbal.

Tento přístup se vlastně začal měnit až poslední rok, kdy jsem měl možnost popovídat si s několika lidmi, kterých si vážím po odborné i lidské stránce, a ti velkou většinu mých strachů odbourali. Postupně jsem se začal pídit po možnostech, a dostal jsem hned několik velmi dobrých doporučení na kluky z 2Bminer. Začalo to krátkým telefonátem, pokračovalo delším, a následně došlo na osobní schůzku v jejich kancelářích v Praze na Evropské.

Dal jsem kryptu šanci

Pánové z 2Bminer si dali za cíl zpřístupnit těžbu kryptoměn široké veřejnosti. Z toho pohledu jsem byl ideální cíl, protože přesně tak bych se v tomto případě popsal. Během schůzky jsme probrali obecné záležitosti o jejich filosofii a přístupu, a pak jsme přešli na praktické záležitosti. Za své vzala moje původní představa, že si pořídím jakousi krabičku, která mi bude ležet doma pod stolem a bude těžit (a topit). Když jsme se podívali na ceny elektřiny u nás a v jiných zemích, kde firma působí (ano, ač původem česká, je nyní už výrazně mezinárodní), pochopil jsem, že lepší bude sáhnout po jiné lokalitě. Když jsem vyloučil některé na můj vkus až moc exotické lokality, jako například Etiopii, rozhodl jsem se pro hostingové centrum v Abu Dhabi. Protože jsem tam sám několikrát pobýval, měl jsem dobrou představu o úrovni země, a hlavně: čísla hovořila jasnou řečí, náklady na elektřinu jsou zlomkem toho, co platím v ČR.

Jelikož jsem se už dříve zbavil svých obav, byl jsem prakticky rozhodnutý do toho jít, a tak jsme řešili vhodný startovací produkt. Měl jsem svou limitní částku, kterou jsem chtěl investovat: 300 000 Kč byla suma, o kterou bych sice opravdu nerad přišel, ale zároveň by to pro mě nebylo likvidační. Tím se výběr zúžil, ale možností bylo pořád několik, ať už mezi přístroji úplně novými, nebo použitými. 2Bminer totiž provozuje mimo jiné i Market, kde čile běží sekundární trh s „jetými“ mašinami. A co jsem měl možnost vidět, dá se tam najít řada zajímavých nabídek.

Doba, kdy se kryptoměny těžily na domácích PC s výkonnými grafickými kartami, je nenávratně pryč. Dnes jsme v éře specializace, takže smysl mají v podstatě jen specializované stroje, ideálně sdružené do tzv. těžařských poolů. Nechal jsem si poradit, a vybral jsem si ANTMINER L7 9,05 GH/s. Ten mě vyšel na 203 000 Kč. K tomu je třeba připočíst náklady na energie na 1 rok dopředu, v mém případě to byla částka 43 000 Kč.

Pro mě důležitý faktor: 2Bminer poskytuje bezplatný doživotní servis po celou dobu životnosti stroje. Monitoring stroje běží 365 dní v roce, v potřebných intervalech se provádí restart a jednou měsíčně probíhá čištění.

Nemilým překvapením pro mě ovšem bylo, že na „můj“ stroj jsem musel čekat. A ne zrovna krátkou dobu. Obvyklá doba dodání nového přístroje do hostingového centra, zapojení a spuštění, je okolo jednoho měsíce, nicméně v mém případě to bylo ještě o něco déle – vyskytlo se zpoždění na straně celního úřadu v UAE. A byť mají pánové z 2Bminer řadu dobrých kontaktů ve velké části světa, kde už mají svoje zákazníky a partnery, tak na úředníka v Emirátech si prostě nepřijdete. Ten má svoje tempo, a nic moc s tím neuděláte. Úplně se mi vybavila příhoda z jedné z mých minulých návštěv v Dubaji, kde byla obecně úroveň služeb asi nejlepší, co jsem kdy zažil, ovšem s jednou výjimkou: směnárna v Mall of the Emirates měla otevřená jen dvě okénka, přičemž v jednom z nich seděl pán, který nedělal nic jiného, než že vkládal peníze do počítačky bankovek, poté je vyndával a ručně (!) přepočítával, a to velmi důkladně (a pomalu). Nic jiného nedělal. Celá fronta tedy vedla logicky jen ke druhé přepážce, takže jsem měl opravdu hodně času si ho nevěřícně prohlížet.

Pro ty netrpělivější je tu ještě možnost koupit stroj, který je už v hostingu zapojený. Tak je možné začít vydělávat prakticky okamžitě, ovšem člověk si za to připlatí. Zkrátka klasické „něco za něco“.

ANTMINER L7, který jsem si vybral, netěží nejznámější kryptoměnu Bitcoin. Dokáže těžit 10 různých kryptoměn, a odborníci z 2Bminer jej automaticky přepínají podle nejvýhodnějšího kurzu. Vytěžený výkon se nicméně prodává na hashrate burze, takže zisky si nechávám posílat přímo v bitcoinech. Hodně fajn je, že peníze se mi do mojí peněženky připisují denně. Je jedno, jestli je všední den, víkend nebo svátek – vydělávám pořád; i když spím. To se mi líbí.

2Bminer si pro svoje klienty nechal vyvinout svůj vlastní zákaznický systém, ve kterém v reálném čase vidím svoje stroje, jejich aktuální stav a případné odstávky, aktuální těžící výkon, a samozřejmě denní odměny a výplaty. Nedávno přibyl do rozhraní také výše zmiňovaný Market.

Moje první zkušenost s přístupem lidí z 2Bminer byla velmi pozitivní, a to taky přispělo k tomu, že jsme se domluvili velmi rychle. Dál už to ovšem tak veselé nebylo. Přišlo už výše zmíněné prodlení s dodáním a zapojením. K jejich cti musím uznat, že nedělali mrtvého brouka, ale sami se čas od času ozývali s informacemi o aktuálním stavu. Sice jsem trochu skřípěl zubama, ale co se dalo dělat.

Trpělivost přináší bitcoiny

Zklamáním pro mě byl ale i začátek těžby. Diskutovali jsme totiž dříve nějaká reálná očekávání, a i během čekání na spuštění těžby jsem si dělal nějaké svoje propočty. První dny po zapojení se to celkem naplňovalo, a denní zisky byly více než 300 Kč. To ovšem netrvalo příliš dlouho, a částky se postupně snižovaly, a typicky oscilovaly někde kolem 250 Kč denně. Upřímně – to není žádná katastrofa, protože to znamená měsíční zisk 7.500 Kč, neboli 90.000 Kč ročně. V tu chvíli se bavíme o návratnosti něco přes 3 roky. To samozřejmě vůbec není zlé: právě naopak, která z běžných investic má taková čísla? Já jsem ale byl zmlsaný jednak prognózami, a taky zkušenostmi lidí, které jsem znal a kteří mi ukazovali, co kryptoměny dokážou dělat s jejich portfoliem.

Čas od času jsem měl krátké hovory s lidmi z 2Bminer, kdy jsme se bavili důvodech aktuálního stavu, a taky o výhledech. Radili trpělivost, což nakonec nebylo až tak těžké. Sám jsem si od počátku dal závazek, že prvních 6 měsíců pojmu vyloženě jako pozorovatel, a nebudu dělat žádné změny a unáhlená rozhodnutí. Po půl roce se podívám na čísla a trendy, a rozhodnu se co dál. Po celou dobu taky na vydělané peníze nesáhnu a nechám je ve formě bitcoinů, resp. satoshi, což jsou menší jednotky bitcoinu.

Tento trend se mi zamlouvá

Poslední týdny mám fakt radost. Denní výsledky zajímavě stoupají, a aktuálně už atakují hranici 400 Kč za den. To samozřejmě profitabilitu posílá dramaticky nahoru, bavíme se cca o 12 000 Kč za měsíc, takže ROI už může být okolo 2 let.

Nakonec ale musím říct, že jsem svůj závazek do investice „nesahat“ nedodržel. Dostal jsem totiž žhavou zprávu, že je teď k dispozici několik desítek strojů ANTMINER L9, což je nástupce modelu L7, jejž vlastním. Nejdůležitější je, že za cenu jen o něco vyšší nabízí téměř dvojnásobný výkon při stejné spotřebě energie. Takže návratnost investice je při současném trendu někde na úrovni 13 až 15 měsíců, což mi prostě a jasně přišlo neodolatelné. Takže byť ještě první půlrok neuběhl, nečekám a přidávám další stroj do své stáje.

Něco pro vás

Je samozřejmě potřeba mít neustále na paměti, že jakkoliv lákavé a atraktivní kryptoměny jsou, stále se jedná o investici – a ty jsou už z principu rizikové. A o kryptu to platí úplně stejně, možná i více, protože tam hraje významnou roli i volatilita, stejně jako třeba na akciových trzích. Je potřeba si všechno důkladně promyslet, než člověk udělá větší rozhodnutí. Dobrý nápad určitě je získat si relevantní informace. Bitcoin a kryptoměny obecně jsou dobré sousto pro bulvár ve chvíli, kdy se jim buď extrémně daří, nebo extrémně nedaří, takže je dobré se porozhlédnout po legitimních zdrojích informací. Naštěstí i u nás se najdou lidé, kteří umí o problematice kryptoměn hovořit seriózně a fundovaně. Za kvalitní považuju například Bitcoinovej kanál (web a youtube kanál), který je super pro začátečníky, kteří se chtějí rychle zorientovat. Z pokročilých mě zaujal hlavně Johnny the Bitcoiner.

Jelikož kryptoměnám postupně víc a víc přicházím na chuť, z původně plánované jednorázové zákaznické zkušenosti asi udělám jakýsi seriál, kde vás budu informovat o tom, jak se tato investice vyvíjí v čase.

A poslední dobrá zpráva nakonec: od vedení společnosti jsem dostal nabídku, kterou jsem pochopitelně neodmítl: nejenom že se jako čtenáři Dotekomanie můžete obrátit na 2Bminer se žádostí o konzultaci, ale když se odkážete na náš magazín, dostanete slevu 10 000 Kč na pořízení stroje.

To je pro dnešek vše a v blízké době se můžeme potkat u pokračování. Investicím zdar!

