Quo vadis, krypto? (IV) [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Datum 20. ledna 2025 se zapíše jako den událostí, které mohou skutečně výrazně ovlivnit celý kryptoměnový svět. Co se tedy dnes stalo?

Zvolený americký prezident Donald Trump, který se před volbami profiloval jako výrazně pro-kryptoměnově orientovaný kandidát, má dnes svůj „Den D“ – složí prezidentský slib a stane se 47. prezidentem Spojených států amerických. To je samozřejmě všeobecně známo, nicméně napilno má dnes i jeho tým.

Schůzka s kryptoměnovými „těžkými vahami“

Zástupci administrativy nově nastupujícího prezidenta se totiž dnes setkali se zástupci společností MicroStrategy a Marathon Digital. Jedná se skutečně o prominentní kryptoměnové firmy: MicroStrategy, kterou na této schůzce zastupuje přímo generální ředitel Michael Saylor, totiž vlastní 450 000 BTC, což jsou více než 2 % celkové zásoby bitcoinů na celém světě, při současné ceně se jedná o ekvivalent více než 48 miliard dolarů. Marathon Digital jim pak zdatně sekunduje s téměř 45 000 BTC.

Schůzka byla potvrzena už 19. 1. viceprezidentem Marathonu Robertem Samuelsem. Ten sice schůzku potvrdil, nicméně nikterak neupřesnil náplň ani cíle schůzky. To samozřejmě okamžitě vedlo k vlně spekulací ohledně plánů americké vlády s kryptoměnami.

Recepce s viceprezidentem

Samotná schůzka se uskutečnila během recepce pořádané novým viceprezidentem JD Vancem, a ukazuje zájem a důležitost, jakou nastupující administrativa přisuzuje bitcoinu a kryptoměnám obecně. Detaily schůzky jsou zatím soukromé, lidé znalí problematiky nicméně soudí, že jedním z hlavních témat byla těžba bitcoinů v USA.

Robert Samuels následně stručně uvedl: „Náš tým, ve spolupráci s Michaelem Saylorem, se setkal s celým nastupujícím kabinetem Trumpovy administrativy. Jsme nadšení z budoucnosti těžby v USA.“

Trumpova vize bitcoinu

Tato nejnovější schůzka podporuje pro-kryptoměnové směřování prezidenta Donalda Trumpa a americké vlády. To je v posledních měsících stále evidentnější. Během své kampaně Trump mimo jiné navrhl vznik národní bitcoinové rezervy, která by významně posílila strategickou pozici USA v kryptoměnách. Opakovaně také zdůrazňoval, že rozšíření národní zásoby bitcoinů by mohlo zemi poskytnout významné ekonomické a technologické výhody. Zejména zmínil potenciál bitcoinu posílit odolnost ekonomiky, a zmírnit rizika digitálních měn centrálních bank (takzvané CBDC – Central Bank Digital Currencies).

Nezůstalo ovšem pouze u této schůzky. Trumpův tým se už dříve setkal se zástupci předních amerických firem zabývajících se těžbou bitcoinů, kromě již zmíněného Marathonu jde o firmy Riot Platforms a Core Scientific. Tématem bylo posílení těžby bitcoinů na americké půdě, podpora vytváření pracovních míst v oboru kryptoměn, a také energetická bezpečnost.

Jak se tedy Trumpova administrativa připravuje na převzetí úřadu, množí se spekulace o možných exekutivních krocích, které povedou k naplnění těchto plánů a ambicí týkajících se bitcoinu. Mohly by totiž skutečně výrazně posílit pozici USA v globálním kryptoměnovém prostředí.

Okamžité důsledky pro cenu bitcoinu

Jedním z okamžitých důsledků dnešní schůzky může být i přímý dopad na kurz bitcoinu. Ještě 19. ledna se 1 BTC obchodoval na úrovni 104 – 105 000 $. Následně se propadl až na hranici těsně pod 100 000 dolarů, nicméně hned 20. ledna během několika málo hodin dramaticky vzrostl až nad 108 000 dolarů za bitcoin. To je nová rekordní hodnota, která překonala dosavadní maximum bitcoinu z listopadu 2024.

Veřejné informace ani současný pozitivní tržní sentiment přitom nestačí k odůvodnění takto dramatického růstu během velmi krátké doby. Je tedy možné, že na trh unikly zatím neveřejné informace o plánech nové americké vlády ohledně bitcoinu. Pokud se toto potvrdí, tak současné rekordní hodnoty bitcoinu jsou zatím jen začátek.

Nejen USA

Jakkoliv jsou kroky prezidenta Trumpa motivovány především snahou posílit pozici USA, v globálním světě mohou být velmi přínosné investorům také v ČR. V této souvislosti určitě zmíním českou společnost 2Bminer, kterou mám dlouhodobě vyzkoušenou, takže ji mohu s klidným svědomím doporučit.

V blízké době přineseme rozhovor z jedním ze zakladatelů společnosti, prozatím se můžete obrátit na tým 2Bminer, aby pro vás nalezl optimální řešení. A pokud se odkážete na náš magazín a seriál „Quo vadis, krypto?“, získáte slevu 10 000 Kč na pořízení vámi vybraného těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama